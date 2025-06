Death Stranding 2: On the Beach è stato il più venduto fisico del Regno Unito la scorsa settimana

HQ

Entrando nel giugno 2025, era chiaro che c'erano due giochi enormi che valeva la pena tenere d'occhio. Mario Kart World ha dato il via al mese con il Nintendo Switch 2 ed è stato seguito molto recentemente da Death Stranding 2: On the Beach. Non sorprende che, sin dal suo arrivo,Mario Kart World sia stato un colosso in scatola, almeno nel Regno Unito, in cima alle classifiche di vendita fisiche in tutta la nazione, ma è stato appena spodestato dal sequel diKojima Productions '.

Secondo The Game Business ' Christopher Dring, Death Stranding 2 è stato in cima alle classifiche fisiche nell'ultima settimana, ma c'è stato un grosso problema. Le vendite fisiche totali sono state una frazione di ciò che Death Stranding raggiunto nel 2019, con vendite in scatola in calo di un enorme 66%. Certo, questo è dovuto a due ragioni principali, una è il declino dei supporti fisici e l'ultima è il fatto che DS2 ha avuto una maggiore enfasi sulle vendite digitali.

Per quanto riguarda l'andamento delle vendite fisiche, dopo DS2 e MKW, Switch e Switch 2 sembravano essere ancora una volta i re, guidando le vendite in Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Hogwarts Legacy e Mario Kart 8 Deluxe, che costituivano il resto delle prime cinque.