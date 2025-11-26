LIVE
HQ
logo hd live | Kirby Air Riders
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      news
      Death Stranding 2: On the Beach

      Death Stranding 2: On the Beach è stato valutato per PC

      Il sequel di Kojima Productions sembra sacrificare presto la sua esclusività completa su PS5.

      HQ

      Sebbene non ci siano informazioni ufficiali a riguardo da Kojima Productions o Sony Interactive Entertainment, l'ultimo aggiornamento dal ESRB conferma quasi che Death Stranding 2: On the Beach non sarà più un'esclusiva PS5 ancora per così tanto tempo.

      Sul sito ESRB è apparsa una nuova valutazione che rivela che il seguito acclamato è stato classificato per la piattaforma PC, il che significa che, sebbene il gioco continuerà probabilmente a funzionare come esclusivo PS5 ancora per un bel po', i fan su PC potrebbero riuscire a mettersi in mano sul gioco prima o poi.

      La cosa fondamentale da ricordare è che finora non è stata condivisa alcuna notizia ufficiale, ma ci sono coincidenze in corso a riguardo, dato che gli ascolti non tendono a verificarsi a meno che non sia previsto un lancio o una rivelazione a breve disposizione. Allo stesso modo, The Game Awards sono a circa due settimane di distanza, e Hideo Kojima e Geoff Keighley hanno un rapporto forte che spesso culmina con rivelazioni Kojima Productions, notizie e apparizioni in show creati da Keighley.

      Quindi forse DS2: On the Beach presenterà la sua edizione PC tra un paio di settimane. Che ne pensi?

      Death Stranding 2: On the Beach

      Testi correlati

      0
      Death Stranding 2: On the Beach Score

      Death Stranding 2: On the Beach

      RECENSIONE. Scritto da Ketil Skotte

      Il sequel di Hideo Kojima ti porta attraverso l'intero spettro emotivo in uno dei giochi AAA più belli e bizzarri degli ultimi anni.

      0
      I 10 migliori giochi di Hideo Kojima

      I 10 migliori giochi di Hideo Kojima
      ARTICOLO. Scritto da Editorial Staff

      Death Stranding 2 è uno dei migliori giochi dell'anno finora e la nuova versione di Snake Eater è in arrivo. Ecco quelli che consideriamo i momenti più belli di Kojima...



      Caricamento del prossimo contenuto