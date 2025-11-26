Death Stranding 2: On the Beach è stato valutato per PC

HQ

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali a riguardo da Kojima Productions o Sony Interactive Entertainment, l'ultimo aggiornamento dal ESRB conferma quasi che Death Stranding 2: On the Beach non sarà più un'esclusiva PS5 ancora per così tanto tempo.

Sul sito ESRB è apparsa una nuova valutazione che rivela che il seguito acclamato è stato classificato per la piattaforma PC, il che significa che, sebbene il gioco continuerà probabilmente a funzionare come esclusivo PS5 ancora per un bel po', i fan su PC potrebbero riuscire a mettersi in mano sul gioco prima o poi.

La cosa fondamentale da ricordare è che finora non è stata condivisa alcuna notizia ufficiale, ma ci sono coincidenze in corso a riguardo, dato che gli ascolti non tendono a verificarsi a meno che non sia previsto un lancio o una rivelazione a breve disposizione. Allo stesso modo, The Game Awards sono a circa due settimane di distanza, e Hideo Kojima e Geoff Keighley hanno un rapporto forte che spesso culmina con rivelazioni Kojima Productions, notizie e apparizioni in show creati da Keighley.

Quindi forse DS2: On the Beach presenterà la sua edizione PC tra un paio di settimane. Che ne pensi?