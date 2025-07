Death Stranding 2: On the Beach Guida - 10 consigli e trucchi per collegare l'Australia

HQ

È passata circa una settimana da quando Death Stranding 2: On the Beach è arrivato su PS5 e senza dubbio molti di voi hanno attraversato le sue versioni del Messico e dell'Australia nel tentativo di connettere ulteriormente il mondo. Ci saranno esperti tra di voi, che hanno familiarità con i trucchi del mestiere che comporta essere un Porter, ma se sei più nuovo o forse fuori pratica, abbiamo preparato questa pratica guida per aiutarti a completare il tuo immenso obiettivo. Quindi, ecco 10 consigli e trucchi per collegare l'Australia.

1. Equipaggia e indossa un esoscheletro

Sembra quasi banale, ma non appena sblocchi gli esoscheletri, assicurati di fabbricarne ed equipaggiarne uno. È quasi non negoziabile per i giochi Death Stranding, poiché queste tute alimentate a batteria rendono il movimento e l'attraversamento del terreno ancora più facili, oltre ad aumentare la quantità di peso che puoi trasportare. E la parte migliore è che in DS2 si ha accesso agli esoscheletri quasi non appena si arriva in Australia, raggiungendo il Western Environmental Observatory a sud-ovest. Per quanto riguarda quale exo è più adatto alle tue esigenze, la scelta dipende interamente da te. Assicurati solo di indossare sempre un exo.

2. Non temere i muli, piuttosto dai loro la caccia

Quando ti imbatti per la prima volta in Mules in DS1, è quasi spaventoso, poiché ti tendono un'imboscata mentre sei scarsamente equipaggiato per affrontarli. In DS2, questo è tutt'altro che vero in quanto avrai le armi in anticipo, e francamente questo è sufficiente per renderti il cacciatore e non la preda. Quindi comprateci. Quando ti imbatti in Mules, sparagli e rendili incapaci. Perché? Perché così puoi saccheggiare le loro basi per tutte le risorse che possiedono e anche per ridurre l'influenza Mule sulla mappa, rendendo l'attraversamento più facile, almeno temporaneamente...

3. Impila e pianifica in modo intelligente le tue consegne

Un altro punto fisso Death Stranding. A volte tornerai indietro in giro per il mondo e altre semplicemente passando davanti a strutture già sbloccate. Quando lo fai, fai un salto, controlla la scheda dell'ordine e vedi se riesci a ritirare eventuali consegne in sospeso che puoi consegnare sulla strada per la tua vera destinazione. Ciò contribuirà ad aumentare la tua posizione con le varie basi APAC e Prepper e aprirà ulteriormente la porta a migliori attrezzature e più risorse.

4. Procurati un camion affidabile e ben attrezzato

Ci sono due tipi di veicoli principali in DS2 da utilizzare, uno è il triciclo e l'altro è un vero e proprio camion. Entrambe sono ottime opzioni, ma ottenere un camion affidabile, uno che hai persino personalizzato con extra aggiuntivi come una batteria più grande o pistole adesive per raccogliere automaticamente i pacchi e le risorse perse mentre sei in viaggio, è un ottimo modo per rendere DS2 molto più semplice. Vale a dire, puoi trasportare molto di più senza dover affrontare problemi di consegne complesse, come ordini specifici per la temperatura, e sarai molto più veloce a viaggiare sulla mappa, così veloce che puoi persino sfrecciare attraverso il territorio BT senza essere scoperto.

Suggerimento: a volte non avrai nemmeno bisogno di fabbricare il tuo camion poiché potresti essere in grado di accaparrarti un modello costruito dalla comunità che ha già strumenti avanzati e decorazioni equipaggiate. Come!

5. Connetti ogni regione man mano che procedi, comprese quelle separate dalla narrazione

Gran parte della storia principale ti chiederà di collegare l'Australia, visitando le strutture principali dell'APAC e Preppers lungo il percorso. Ci sono momenti, tuttavia, in cui non si visitano alcuni rifugi, ed è un'ottima idea fare semplicemente di tutto e collegarli al Chiral Network comunque. Il motivo è che in questo modo si ha un mondo completamente connesso in cui spuntano le costruzioni comunitarie e così anche gli elementi infrastrutturali necessari.

Per quanto riguarda il modo in cui si collegano le regioni che non si visitano naturalmente, ci sono due metodi. Il primo è semplicemente aspettare che arrivi un ordine a questi rifugi per portarti lì, e l'alternativa è trovare un ordine perduto in giro per il mondo e poi portarlo direttamente a loro. È così facile.

6. Rivendica le risorse e mettile a frutto nel mondo

Man mano che sblocchi i rifugi e li aggiorni completando più consegne, avrai "più risorse assegnate a te", poiché amano informarti frequentemente. Questo è utile per fabbricare strumenti e armi, ma in genere ne avrai così tanti a tua disposizione che non rimarrai mai senza. A meno che, e vale la pena tornare al punto 4, non si rivendichino queste risorse, le si accumuli nel proprio camion e poi le si porti in giro per il mondo per investirle in infrastrutture e progetti comunitari.

7. Dedica del tempo ad aiutare la comunità a migliorare le infrastrutture

Basandosi su quest'ultimo punto, l'infrastruttura e l'assicurarsi di dedicare tempo alla sua costruzione sono fondamentali per due motivi. Il primo è che navigare in Australia è molto più facile quando si può fare affidamento su strade che rimuovono lo sforzo delle batterie in calo e sulle monorotaie che rendono i viaggi quasi autonomi, e il secondo è che sono una vera e propria miniera d'oro per accumulare like e costruire il tuo Strand rating di connessione. Seriamente, investi un po' di risorse in strade e monorotaie e guarda come la comunità ti solleva sulle loro spalle. È un'esperienza molto appagante, per non dire altro.

8. Attiva il modulo di aggiornamento che evidenzia le aree a rischio di pericolo ambientale

Allontanandoci dal tema delle infrastrutture, un altro ottimo consiglio è quello di spendere saggiamente il proprio budget APAS Enhancement. Un ottimo investimento, ad esempio, è quello di attivare il modulo che evidenzia se la creazione del PCC, la scala o gli ancoraggi da arrampicata sono a rischio di essere distrutti da un disastro naturale. Può sembrare banale, ma sapere che il posizionamento di una scala o di un ponte verrà spazzato via la prossima volta che un'alluvione improvvisa lo spazza via può influire sulla tua decisione su dove posizionarlo.

Suggerimento: Il APAS Enhancements che consente la visualizzazione di un maggior numero di elementi creati dalla comunità e una più facile condivisione dei Mi piace renderà anche il miglioramento della tua connessione Strand significativamente più semplice.

9. Corri veloce attraverso le zone di minaccia BT facendoti sorprendere

Tornando al punto 4, abbiamo notato che puoi guidare attraverso molte zone BT senza essere sorpreso a usare un veicolo, ma cosa fai quando devi procedere a piedi? In realtà c'è un'idea molto semplice qui che forse è un po' controintuitiva per alcuni. Se, ad esempio, i BT abitano una struttura in cui devi infiltrarti, potresti (e sì, può sembrare folle) essere scoperto. Il motivo è che se lasci che un BT ti trascini via per iniziare un combattimento con un mini-boss, una volta superato quel nemico, la minaccia BT nell'area verrà neutralizzata, lasciando che il sole splenda di nuovo e permettendoti di esplorare senza problemi. Inoltre, riceverai un sacco di Chiralium per aver sconfitto il boss.

Ovviamente, il problema è che questi combattimenti possono essere un po' disordinati, spesso anche vederti perdere lo zaino mentre il BT ti trascina via. Una soluzione utile è tenere le armi sulla rastrelliera degli attrezzi, la fondina della pistola piena, la borsa piena di sacche di sangue, lo slot per granate impilato e qualsiasi altra arma attaccata alle spalle o ai fianchi di Sam piuttosto che solo nello zaino in ogni momento.

10. Le armi silenziate sono un punto di svolta

E a proposito di armi, c'è una grande tecnica che ti farà temere tra Mules, quasi come se fossero braccati da Solid Snake stesso. Armi silenziate. Sì, è così semplice, e puoi ottenerli abbastanza facilmente, con fucili da cecchino tranquillanti silenziati provenienti da The Lone Commander (il secondo rifugio in cui ti dirigi in Australia) e fucili d'assalto silenziati provenienti da The Data Scientist nell'Australia centro-settentrionale, per cominciare.

Speriamo che questi suggerimenti e trucchi aiutino te e la tua comunità connessa a riunire meglio l'Australia e rendere Death Stranding 2: On the Beach un'esperienza ancora più piacevole.