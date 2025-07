Death Stranding 2: On the Beach ha già venduto ben oltre un milione di copie, secondo gli analisti

HQ

Death Stranding 2: On the Beach è stato lanciato solo poco più di una settimana fa, ma sembra già aver attirato una grande quantità di vendite. Sembra che il gioco abbia superato il milione di copie vendute entro la fine di giugno, pochi giorni dopo il suo lancio.

Secondo gli analisti di Ampere (tramite The Game Business), Death Stranding 2: On the Beach venduto 1,4 milioni di unità entro la fine di giugno. Sebbene le cifre di lancio del gioco originale rimangano in gran parte sconosciute, secondo Kojima era andato in pareggio a maggio 2020 dopo un lancio a novembre dell'anno precedente.

Al giorno d'oggi, vediamo spesso gli sviluppatori urlare ai quattro venti una volta che il loro gioco raggiunge 1 milione di copie vendute. Se c'è qualcuno che ha intenzione di rompere le tendenze, però, è Kojima Productions, e quindi è possibile che non vedremo una celebrazione di un traguardo di vendita per un po' di tempo da parte dell'acclamato sviluppatore.

Death Stranding 2: On the Beach è ora disponibile su PS5.