Death Stranding 2: On the Beach DualSense in edizione limitata

Death Stranding 2: On the Beach ha affascinato e sconcertato i giocatori allo stesso modo, quindi ora è un ottimo momento per migliorare l'esperienza con un po' di equipaggiamento a tema. Sony ha rilasciato una serie limitata di controller DualSense ispirati a Death Stranding 2, creati in collaborazione con Kojima Productions.

Il controller viene fornito nella stessa confezione di qualsiasi DualSense standard. Certo, il lato della scatola presenta immagini del design dell'edizione speciale, ma il layout generale si attiene allo stile di confezione familiare di Sony. All'interno si trovano i soliti documenti legali, il controller avvolto in morbida plastica protettiva e supportato da un inserto in cartone riciclabile. Non è incluso alcun cavo di ricarica USB e Sony ti avverte di questo direttamente sulla confezione.

Proprio come la confezione, il controller stesso non differisce in termini di funzionalità o caratteristiche da un normale DualSense. La sua struttura robusta e i componenti di alta qualità garantiscono un'ottima esperienza di gioco, specialmente in Death Stranding 2, che fa un uso eccellente delle numerose funzionalità straordinarie di DualSense. Il touchpad aggiunge profondità al gameplay, offrendo controlli intuitivi per navigare nei menu e attivare le mappe. I grilletti adattivi rendono le armi da tiro più naturali grazie alla resistenza dinamica. Il feedback tattile è straordinariamente preciso, rendendo l'esperienza più coinvolgente. L'altoparlante integrato migliora l'atmosfera offrendo suoni di gioco durante i momenti chiave. Inoltre, include un microfono, una batteria ricaricabile tramite USB e un pratico pulsante di condivisione per ottimizzare le sessioni di gioco

Tutto questo è disponibile anche nel DualSense standard, quindi speravo in una sorta di funzionalità unica in questa edizione limitata. Per lo meno, sarebbe stato divertente se Death Stranding 2 avesse riconosciuto il controller e offerto un piccolo bonus o un easter egg, come fa quando giochi il giorno del tuo compleanno.

Quindi cosa rende speciale Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition DualSense ? La combinazione di colori e la grafica stampata. Il design trae ispirazione dalla fazione in-game Drawbridge. La loro nave simile a un sottomarino viaggia attraverso il "petrolio" nero, rendendo la base nera del controllore una scelta ovvia. Entrambe le impugnature presentano eleganti marcature arancioni, linee tratteggiate che racchiudono numeri criptici, cubi, simboli e codici a barre per creare un'atmosfera fantascientifica. Anche il touchpad è per lo più arancione, stampato con il logo Drawbridge e il suo slogan per un tocco finale. Sul lato inferiore, troverai il logo del gioco insieme al solito marchio e avvertenze.

Non fraintendetemi, il controller sembra fantastico. Ma considerando l'originalità e la ricchezza visiva del materiale originale, il design finale sembra aver preso la strada di minor resistenza. Dato che si tratta di un'edizione limitata, perché non includere una mini figura a clip Dollman, parte dell'equipaggio Drawbridge ? O le mani robotiche di Fragile come copri i pulsanti quando il controller è inattivo? Che ne dici di impugnature appiccicose e strutturate ad olio per una migliore maneggevolezza? O un involucro di tessuto che imita l'abbigliamento da lavoro fantascientifico di Sam? Con così tante possibilità creative, la semplice grafica stampata e i loghi sembrano un po' un'occasione persa. Tuttavia, lo ammetto, giocare Death Stranding 2 con questo controller aggiunge un sottile strato di atmosfera.

Death Stranding 2: On the Beach è un gioco affascinante ed è sempre il benvenuto vedere accessori eleganti legati a titoli straordinari. Un controller PlayStation DualSense a tema è un'ottima idea per rendere il gameplay più coinvolgente. Il già eccellente DualSense è un fantastico pezzo di hardware e questa edizione limitata aggiunge un tocco di stile, anche se è minimalista. Almeno il cartellino del prezzo non riflette l'esclusività.