Death Stranding 2: On the Beach la colonna sonora originale arriva sulle piattaforme di streaming Si compone di 56 tracce audio composte da Ludvig Forssell ed è ricco di atmosfera per la recente uscita di Kojima Productions.

HQ Ieri è uscito ufficialmente Death Stranding 2: On the Beach, l'attesissimo sequel del lungometraggio d'esordio di Kojima Productions, scritto, diretto e prodotto da, avete indovinato, Hideo Kojima. Il titolo sta già andando a ruba, e sta godendo di un'accoglienza straordinaria da parte della critica e del pubblico (compresi noi di Gamereactor), con ogni sorta di materiale promozionale, come un nuovo indossabile ispirato al gioco, che si sta aggiungendo al mix. Ma Death Stranding 2 è molto più di un semplice gameplay unico. È un'esperienza davvero accattivante e coinvolgente, e la prova di ciò è la sua colonna sonora originale. Non stiamo parlando della famosa playlist di Kojima, ricca di successi e band e cantanti famosi, ma dei brani creati appositamente per il gioco dal musicista Ludvig Forssell. Ci sono 56 tracce audio, lunghe tre ore e mezza, che hanno appena raggiunto le piattaforme Spotify e Apple Music. Se stavi cercando di rivivere il nuovo viaggio di Sam Porter Bridges nel tuo tempo lontano dal Dualsense, assicurati di aggiungere questa playlist ai segnalibri.