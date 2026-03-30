Death Stranding 2: On the Beach ora si dice che abbia venduto due milioni di copie dopo il lancio del PC

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Quando Death Stranding 2: On the Beach è arrivato l'anno scorso, il gioco si è rivelato un enorme successo dalla critica tra recensori e fan che lo hanno giocato, ma non è mai stato un successo commerciale travolgente, con circa 1,6 milioni di copie PS5 distribuite fino ad oggi. Tuttavia, il recente arrivo su PC si è rivelato vantaggioso per il gioco sotto molti aspetti, con nuovi dati di Alinea Analytics che suggeriscono che fino a 425.000 unità sono state vendute su PC nella prima settimana.

Questi dati, pur non essendo confermati da Sony o Kojima Productions, prevederebbero che DS2 sia ora un vendimento di due milioni di dollari, con il PC che rappresenta quasi un quarto delle vendite totali del gioco nonostante sia stato sul mercato sulla piattaforma solo per circa due settimane.

Queste informazioni aggiungono anche un altro ostacolo ai presunti piani di Sony di rendere esclusive PlayStation i giochi single-player first-party, senza alcuna edizione PC. Questi dati, inclusi gli ultimi dati sulle performance commerciali di Marathon, suggeriscono che Sony potrebbe perdere un vasto pubblico, anche se ciò avesse un costo altrove.

Hai già giocato a Death Stranding 2: On the Beach ? Se no, dai un'occhiata alla nostra recensione dell'edizione PC qui.