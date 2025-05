Death Stranding 2: On the Beach sta ricevendo un controller DualSense in edizione limitata

HQ

Questo giugno sarà tutto incentrato su Hideo Kojima e Death Stranding ancora una volta. Il sequel del gioco polarizzante farà il suo debutto il 26 giugno e, con Death Stranding 2: On the Beach quasi qui, PlayStation e Kojima Productions hanno rivelato un nuovo controller DualSense in edizione limitata a tema del titolo.

Questo controller sarà il modello DualSense di base, tranne per il fatto che è stato progettato per riflettere il gioco. Ciò include l'avere un'insegna dipinta su di esso, insieme al motto di Drawbridge in arancione brillante. Per il resto, la maggior parte del corpo del controller è di colore nero, il che lo rende ideale per chiunque utilizzi attualmente Midnight Black piastre per la propria console PlayStation 5.

Il controller verrà lanciato il 26 giugno in linea con il gioco stesso. Gli acquirenti costeranno 74,99 sterline/84,99 euro/84,99 dollari, con preordini a partire dal 22 maggio. Puoi afferrare uno di questi accessori andando su PlayStation Direct, ma vale la pena notare che il controller è limitato, il che significa che potresti dover combattere ed essere veloce per ottenerne uno.

Sei entusiasta per Death Stranding 2: On the Beach ?