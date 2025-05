Death Stranding 2: One the Beach Recap - Cosa sappiamo finora

HQ

L'imminente sequel di Death Stranding, Death Stranding 2: On the Beach, promette un'esperienza più dinamica e coinvolgente rispetto al suo predecessore. Il suo direttore e mente dietro l'intero progetto, Hideo Kojima, ha dichiarato che il gioco è "più serrato, più pacifico, più dinamico, più emozionante", con un focus sul miglioramento del ritmo e dei sistemi di gioco. La sua trama è ambientata undici mesi dopo il primo gioco, dove controlleremo ancora una volta Sam Porter Bridges, che ora vive in Messico con sua figlia Lou. La storia inizia con la vita pacifica di Sam interrotta dal ritorno di Fragile, che lo manda in missione per collegare il Messico e, in seguito, l'Australia, al Chiral Network.

Ora che il gioco ha quattro livelli di difficoltà (Story, Casual, Normal e Brutal ), il ritmo è stato migliorato in modo che i giocatori, siano essi veterani, coloro che hanno giocato all'originale molto tempo fa o anche coloro che sono nuovi nel suo universo per la prima volta, si appassionino rapidamente all'azione. Il mondo stesso è molto più vario, con nuovi ambienti come deserti, giungle e città, e presenterà condizioni meteorologiche più estreme come tempeste di sabbia, inondazioni e valanghe che influiscono sul gameplay, inclusa la temperatura del carico e il peso.

Il combattimento gioca un ruolo più importante in DS2, con Kojima che risponde alle richieste dei fan di più azione ispirata alla sua epoca Metal Gear Solid. I giocatori possono ora impegnarsi in intensi scontri a fuoco o abbattimenti silenziosi, specialmente nelle basi nemiche che si trovano in Messico e Australia. Con nuovi tipi di nemici umani come banditi e sopravvissuti, i giocatori hanno molte opzioni di personalizzazione e strategie di combattimento.

Annuncio pubblicitario:

DS2: One the Beach presenta un albero delle abilità ampliato, con aggiornamenti ad abilità come resistenza, furtività e abilità in combattimento, oltre a una serie di nuovi strumenti, come un potente paio di guanti per prendere a pugni i mecha, un cappello da lontra e persino un braccio robotico per camion che afferra automaticamente. Inoltre, le missioni secondarie ora offrono ricompense significative, come progetti di armi speciali, bonus narrativi e punti abilità che sbloccano utili potenziamenti per Sam.

In termini di connettività e interazione giocatore/giocatore, Death Stranding 2 ha ampliato le sue funzionalità online asincrone, includendo nuove strutture come zip line, piani liberi e rampe che lanciano Sam in aria. Potremo anche personalizzare il suo zaino cargo con accessori come tasche per munizioni e scudi extra, oltre a modificare i veicoli con mitragliatrici o sistemi automatizzati di recupero dei pacchi. C'è una vasta gamma di armi, dalle pistole e fucili a pompa all'unico "boomerang di sangue" e al Bola Gun, e il combattimento contro i BT è più coinvolgente, con nuovi tipi di nemici che possono vedere fisicamente Sam, aggiungendo più profondità al gameplay. Gli amanti della musica potranno inoltre godere di un lettore musicale che consente loro di riprodurre una playlist personalizzata mentre si spostano in tutto il mondo.

Con queste nuove entusiasmanti aggiunte, il gioco promette di essere un'esperienza solida e in continua evoluzione sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati. Siamo pronti a tornare al Beach il 26 giugno.

Annuncio pubblicitario: