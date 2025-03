Death Stranding ha superato i 20 milioni di giocatori

HQ

Uno dei titoli più attesi dell'anno è Death Stranding 2: On the Beach, il sequel diretto del lungometraggio d'esordio di Kojima Productions, lo studio fondato e gestito da.... Beh, di Hideo Kojima. Dopo il trailer sorprendentemente lungo pubblicato di recente, ora abbiamo un'idea più approssimativa (con Kojima non si può mai essere sicuri al 100% di ciò che si sta guardando) della storia, che è ambientata qualche anno nel futuro rispetto al primo.

E parlando dell'originale Death Stranding, sembra che la vicinanza di DS2 abbia attirato molti giocatori interessati al capitolo originale, e ora Kojima Productions ha riferito tramite Bluesky che Death Stranding ha superato la soglia dei 20 milioni di giocatori.

Non tutte queste sono copie vendute, poiché il gioco è stato disponibile su PS Plus in un paio di occasioni ed è ancora incluso nel catalogo PS Plus Extra e Premium. Tuttavia, è una cifra invidiabile per qualsiasi titolo di questi tempi, ed è anche un milione in più rispetto al traguardo precedente, contato nel novembre 2024.

Hai giocato a Death Stranding e non vedi l'ora che arrivi il suo sequel?