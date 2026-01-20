Death Stranding, Ninja Gaiden, Resident Evil e Final Fantasy arriveranno su Game Pass
Non ci sono molte aggiunte per il primo giorno a causa della mancanza di nuovi giochi a gennaio, ma fortunatamente Microsoft compensa questo con pura qualità.
Come tutti sappiamo, ormai abbiamo superato la metà di gennaio e Microsoft è pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass nella seconda metà del mese. Questa è una grande notizia in un periodo praticamente privo di nuove uscite. E dubitiamo fortemente che qualcuno rimarrà deluso da ciò che ora è offerto, perché è davvero una vera delizia quando si parla di qualità. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora saranno disponibili su Game Pass Premium):
Potremmo anche aspettarci ulteriori titoli giovedì di questa settimana, poiché Microsoft darà il via al suo primo evento dell'anno, Xbox Developer Direct. Negli anni passati, Microsoft ha offerto i cosiddetti shadow drops (giochi rilasciati senza preavviso) in relazione a questo, quindi incrociamo le dita per avere altre cose simili questa volta.
Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi il 31 gennaio, ma fino ad allora puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento se vuoi mantenere qualcosa: