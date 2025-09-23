Death Stranding riceve il trattamento animato in un primo sguardo a Mosquito

Ora che Death Stranding 2: On the Beach ha fatto il suo arrivo, non è chiaro quando torneremo alla popolare serie in un formato di videogioco interattivo. Ma il futuro ha almeno un mucchio di altri Death Stranding progetti in cantiere.

C'è un film live-action in fase di sviluppo con A24 che racconterà una nuova storia nel mondo più ampio, ma oltre a questo, c'è anche un film d'animazione in produzione, che è molto più avanti dell'epopea di A24.

Questo film d'animazione è noto come Death Stranding: Mosquito, almeno per il momento, ed è un film che racconterà anche una storia originale, qualcosa di cui ci è stato dato un assaggio sotto forma di teaser trailer.

Condiviso come parte del live streaming Kojima Productions 10th Anniversary, questo progetto è stato scritto da Aaron Guzikowski ed è diretto da Hiroshi Miyamoto, con l'animazione gestita da ABC Animation Studio. Secondo la trama ufficiale, dovrai farne quello che puoi, poiché sembra introdurre un nuovo personaggio afflitto da catrame, che si trova al fianco di un BT simile a un cane, combattendo un facchino umano. Per quanto riguarda il perché, Dio solo lo sa...

Dai un'occhiata al trailer qui sotto del film d'animazione che non ha ancora una data di uscita.