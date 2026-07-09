Le dinamiche all'interno della band fin dall'inizio ricordano una disfunzionale Metallica, e forse soprattutto ciò che si è svolto nel documentario Some Kind of Monster. Il personaggio scheletrico, burbero e arrogante, Ian, che indossa quello che sembra un elmetto militare, continua a insistere su "lo show deve andare avanti" (tipico di Lars). Il negoziatore e diplomatico discreto della band, Briff (Kirk), cerca di far ricordare alla frontwoman, Faye (James), dove ha messo la chitarra prima del prossimo concerto, mentre sono già dietro le quinte. Il pubblico comincia a diventare irrequieto e i fischi si fanno sempre più forti... Quindi è meglio che sia stato tutto un sogno? Dopo la sequenza iniziale, è chiaro che la band è pronta a riunirsi, rimettersi insieme e conquistare il palco nel concorso musicale del secolo, orchestrato da demoni in... La Battaglia delle Bande.

Rock'n'roll m#therf*ckers!

Deathbulge: Battle of the Bands mi fa ridacchiare dalle risate dopo solo 10 minuti. È una commedia slapstick perfetta, intrecciata con lo stesso spirito che caratterizzava "Insult swordfighting" dalla acclamata serie point-and-click di Ron Gilbert The Secret of Monkey Island. Il fatto è che non ridevo così tanto a un gioco da molti anni, il che rende di per sé il prezzo del biglietto decisamente degno di essere accettato. È stato originariamente rilasciato su PC nel 2023, ma ora sta debuttando su tutte le console. Questo non è un titolo che mi sia mai stato nel mirino - non sapevo nemmeno che esistesse - ma accidenti, è costantemente divertente. Non puoi nemmeno interagire con l'ambiente senza ridere; È scritto in modo brillante dall'inizio alla fine, e vuoi esplorare tutto, principalmente per cogliere la ricchezza di dettagli. Non è stato trascurato un millimetro del gioco quando si tratta di aggiungere comicità, e centra nel segno praticamente in ogni fotogramma disegnato a mano.

I dialoghi nel gioco sono assolutamente brillanti.

Il gioco è stato elogiato per il suo umorismo, e capisco esattamente il perché. Un esempio è quando sfondo la porta di casa di un vicino (così si aprono porte e bauli nel gioco), e la porta viene inchiodata al muro all'interno, con risultati variabili. Qui mi trovo davanti a un vecchio barbuto sul suo divano, e l'uomo ha voglia di un po' di formaggio, e poi inizia un "lavoro secondario". Il compito è prendere il formaggio dal frigorifero a tre metri di distanza, che si trova sullo scaffale centrale, uno scaffale che non esiste. Sono quindi costretto a scegliere uno dei tanti formaggi costosi tra il ripiano superiore o quello inferiore, il che ovviamente non rende giustizia alla voglia del vecchio di formaggi. L'uomo aggiunge una svolta alla missione menzionando che il formaggio è confezionato in confezione blu, e io torno allo stesso frigorifero, dove posso scegliere tra quelli rossi o dorati... La ricerca culmina poi nella possibilità che il formaggio possa effettivamente trovarsi nel frigorifero del vicino. È così che va, fino alla fine, con vari gradi di assurdità. Non c'è spazio per la frustrazione quando tutto è così incredibilmente imprevedibile, perché invece l'attenzione è rivolta a far sorridere il giocatore.

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Le battute, i riferimenti e le buffonate non hanno limiti.

Giurerei che nessuno può giocare senza ridere, e questo di per sé lo rende più che facile da consigliare. A questo si aggiungono battaglie a turni tratte dai vecchi JRPG, anche se naturalmente con una svolta distintiva. Bilanciare i personaggi attraverso attacchi, abilità ed equipaggiamento è una caratteristica che la maggior parte dei giocatori del genere conoscerà. Nuovi "riff" (attacchi), mod di classe e "patch" che agiscono come modifiche passive. Ci vuole un po' per abituarsi alla terminologia che usa il gioco (che, ovviamente, è del tutto autoconsapevole di per sé). Dimentica "Mana" come qui, è tutto incentrato sull'"hype".

Le missioni secondarie includono, tra le altre cose, sfrattare i proprietari con l'aiuto di cani che indossano tromboni.

Anche le battaglie sono uniche nonostante la formula fondamentale, dove tocca a te agire una volta che la barra è piena. Lo stesso scartamento è anche suddiviso in quattro sezioni ("Misure") che possono essere influenzate da vari cambiamenti di stato, sia positivi che negativi. Essere sottoposti al "Dolore", ad esempio, significa che mentre l'ago si muove attraverso il manometro e la sua sezione interessata, il giocatore subisce danni. Allo stesso modo, la "Velocità" (per ovvi motivi) fa muovere l'ago più velocemente verso la sezione successiva, portando infine il tuo turno di agire. Tutto questo è abbastanza semplice da capire, e il gioco spiega bene tutte le meccaniche.

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Spero sia chiaro che ho trovato difficile scegliere gli screenshot per questa recensione.

Allo stesso modo, il gioco utilizza un sistema piuttosto unico per gestire il tuo "Merch" (oggetti). Una bevanda energetica ripristina la salute una volta trovata, e un corno di segnalazione può infliggere danni al nemico, che finora non è nulla di particolarmente rilevante. Ma gli oggetti stessi non vengono usati in base a quanti ne porti, come tradizionalmente è stato il caso, ad esempio, in Final Fantasy. Invece, vengono registrati come voci fisse in quello che potrebbe essere paragonato a un database di elementi. Sta quindi a te usare ciò che vuoi quante volte il tuo livello di "Stock" lo permetta, essendo una risorsa globale condivisa e coperta da tutti i tuoi oggetti. Ogni volta che un oggetto viene utilizzato, la tua "Scorte" diminuisce, con alcuni oggetti che costano di più di altri. Questo può essere potenziato per più usi e rifornito gratuitamente parlando con i postini sconfitti.

Le battaglie sono classiche a turni, ma il gioco aggiunge una sua svolta alla formula.

Non c'è quindi bisogno di acquistare 30 resuscitazioni e 60 pozioni da un negozio, ma piuttosto di acquistare e aggiungere una versione migliore dello stesso oggetto. Allo stesso modo, puoi ripristinare salute e entusiasmo tramite quella che Link probabilmente avrebbe chiamato una "Fontana delle Fate", qui ricreata come pozze con pesci cantanti, un tema ricorrente nel gioco. Quindi, pesci cantanti... È così sciocco, ma allo stesso tempo estremamente divertente.

Deathbulge: Battle of the Bands è un outsider che colpisce il punto giusto se ti piacciono i temi rock, le risate e le battaglie a turni con un tocco unico. Oltre al suo design originale, dove non sai mai cosa ti aspetta, rimani altrettanto piacevolmente sorpreso ogni volta quando trovi anche una colonna sonora fantastica con ritmi adorabili di tutti i generi e un tema boss che prende in prestito le note del classico Master of Puppets. Il fatto che non avessi mai sentito parlare di questo gioco prima è un vero fallimento perché non solo è molto buono e ben pensato, ma è altrettanto divertente da giocare anche prima di iniziarlo. Voglio dire, hai visto il titolo del gioco e il nome della band del trio?