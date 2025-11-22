Ci sono momenti in cui devi fermarti, fare qualche respiro in più e pizzicarti per assicurarti di non stare sognando. Perché chi avrebbe mai pensato che Deathstalker, uno degli eroi più stravaganti degli anni '80, sarebbe stato resuscitato dopo quasi quattro decenni di silenzio e avrebbe riportato in vita il classico genere spada e stregoneria – con tutto ciò che gli appartiene e anche qualcosa di più. Dai sandali e tute in lattice ai maghi stravaganti, muscoli sudati ed eroi autoironici. In breve, è un classico fantasy nel menù di Steven Kostanski, l'uomo che ha regalato al mondo Psycho Goreman qualche anno fa.

Il risultato è fantastico come si possa immaginare. Per il nerd del genere che sono in me, è stato un po' come Natale e compleanno tutto in uno - 100 minuti di colpi di spada senza vergogna e sangue che schizza in tutte le direzioni. Deathstalker è sia liberatoriamente sciocco che senza vergogna onesta, piena di personalità, energia e amore per il suo mestiere. La premessa è semplice quanto meravigliosamente, meravigliosamente stupida. Daniel Bernhardt è il Deathstalker - un avventuriero inutilmente duro ed ex soldato dell'esercito della Regina che si imbatte in un amuleto d'oro. Il piano era semplice: venderlo e vivere la vita bene. Ma (ovviamente) presto si scopre che l'amuleto è maledetto, pieno di poteri oscuri e completamente impossibile da liberare. A peggiorare le cose, Necromemnon, il più malvagio del regno, è alla ricerca dell'amuleto.

"No, non voglio comprare nessuna dannata rivista di Natale!"

Questo è l'inizio di un'avventura epica piena di mostri di gomma mutati, maghi malvagi e maiali corazzati. Tutto in linea con l'originale del 1983 e i suoi quattro sequel, ma anche molto più giocoso, sciocco, brutale e volutamente umoristico. È semplice nel miglior senso possibile. Come una classica avventura di Dungeons & Dragons presa direttamente dalla scrivania di Gygax. Kostanski non cerca di complicare le cose. Lascia che la storia proseguisca con il classico pathos degli anni '80: spade, maghi, guerrieri mezzi nudi e mostri viscicosi con maschere di gomma. Pensa a Conan il Barbaro che incontra Beastmaster con un tocco di Krull - immerso in galleggiante. È volgare, pacchiano nel modo giusto, affascinante e assolutamente dannatamente meraviglioso.

Non sorprende che siano gli effetti pratici che Deathstalker brillano davvero, diventando anch'essi una sorta di marchio di fabbrica di Kostanski. Perché, proprio come con Psycho Goreman e The Void, offre un cinema alla vecchia scuola. Niente effetti di plastica per computer, niente lattice, schizzi di sangue, protesi e bambole fatte a mano. C'è un entusiasmo infantile nel modo in cui il film presenta le sue creature; Sono tanto una barzelletta quanto un horror ed è difficile non amarlo.

È anche rinfrescante come il film abbracci la propria campianza e Kostanski coglia davvero il materiale di base. Spada e stregoneria non è pensata come fantasia seria, anche se i "vecchi film buoni" erano spesso parodici involontariamente. Deathstalker, invece, sa esattamente di cosa si tratta e tutti i dialoghi sono pronunciati con un chiaro pathos - come se gli attori stessero giocando in una grotta nel bosco - una satira amorosa che funziona.

Deathstalker contro i Power Rangers.

Inoltre, Daniel Bernhardt è quasi perfetto nel ruolo. Interpreta l'eroe come un mercenario stanco, qualcuno che preferirebbe semplicemente sedersi al bar di una taverna a bere idromele. Ma che inconsapevolmente diventa l'eroe costretto a salvare il mondo. Anche il resto del cast è grato e colorato. Con il mago un po' isterico Doodad, il ladro veloce Brisbayne e (ovviamente) - l'ubriacone Nekromemnon - interpretavano un mix contorto tra Shakespeare e wrestler americano.

Ma più di ogni altra cosa, c'è qualcosa di meraviglioso nel vedere un gruppo di attori che sembrano davvero divertirsi. La loro energia si percepisce attraverso lo schermo della TV e il loro approccio eleva enormemente il film. Danno il massimo, non da ultimo nelle scene più fisicamente impegnative. E quella sensazione permea tutta la produzione, che è stata chiaramente piena di persone che tengono davvero - non solo a ridere e prendere in giro il passato - ma a onorare ciò che un tempo è stato. Dalla palette di colori sporchi alle luci tremolanti, al fumo denso che riempie molti palchi e, non da ultimo, alla musica sciocca piena di chitarre distorte e percussioni.

Non tutto è perfetto, ovviamente, e alcune scene degenerano un po' troppo in quello che si può descrivere come pura malizia, o si bilanciano pericolosamente vicino al limite. Inoltre non è sicuramente un film per le masse ed è rumoroso, caotico e pacchiano - pensando a un pubblico molto di nicchia. Ma per chi di noi è cresciuto con copie economiche di Conan e ha una predilezione malsana per poster dipinti a mano, spade di plastica e spazzatura, Deathstalker è come un caldo abbraccio nostalgico che non vuoi mai che finisca. Non cambierà il mondo, ma renderà sicuramente la tua serata più piacevole. Quindi siediti sulla tua poltrona, abbassa la lampada di lava e lasciati trasportare in un mondo di mostri, magia e sciocchezze senza vergogna.