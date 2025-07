Deathstalker risorge: dai un'occhiata a queste nuove fantastiche immagini

HQ

Hai voglia di spade, sandali, pratici effetti mostro e un sacco di gloriose vibrazioni anni '80? Allacciate le cinture, perché Deathstalker è tornato. La saga cult di "sword and sorcery" originariamente portata in vita da Roger Corman sta per avere un nuovo audace remake. Steven Kostanski, la mente dietro Psycho Goreman e The Void, sta scrivendo e dirigendo questa reinterpretazione.

Daniel Bernhardt veste i panni dell'iconico guerriero barbaro e le prime immagini suggeriscono un'avventura deliziosamente a basso budget che rimane fedele allo spirito degli originali. Intravediamo anche alcuni cattivi in stile Deadite, suggerendo che il negromante Nekromemnon è tornato in azione.

Kostanski promette che la terra di Abraxeon sembrerà un universo fantasy completamente realizzato, portato in vita con pratici effetti mostruosi. Il leggendario artista Boris Vallejo ha anche contribuito con nuove opere d'arte originali per il progetto. Oltre a Bernhardt, il cast comprende Christina Orjalo, Paul Lazenby e Nina Bergman, e se tutto va secondo i piani, la premiere è fissata per agosto.

Quindi, se, come il sottoscritto, avete un amore malsano per il sangue, la magia, gli effetti pratici, la musica rock e la nostalgia cruda, questo è assolutamente qualcosa da tenere d'occhio. Dai un'occhiata alle nuove immagini qui sotto.

Avete visto i film originali di Deathstalker e cosa ne pensate di questa nuova versione?