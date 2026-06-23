Deborah Ann Woll conosce God of War: Laufey da quasi dieci anni

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Lo spin-off di Faye God of War: Laufey potrebbe essere stato una sorpresa per i fan all'inizio di questo mese, quando è stato rivelato da PlayStation. La star del gioco, Deborah Ann Woll, sapeva da tempo che questo sarebbe successo e ha dovuto mantenere il segreto per quasi 10 anni.

Parlando con CGM, Woll ha spiegato che quando le è stata mostrata per la prima volta la nuova versione di God of War nel 2018, e le è stata chiesto di essere Faye per God of War: Ragnarök, Cory Barlog ha rivelato il concetto per Laufey.

"[Barlog] me l'ha proposta nel 2018, e loro ne erano già a conoscenza prima. È pazzesco. Come quando Cory mi ha portato a parlare del Ragnarök e mostrarmi il gioco del 2018, aveva già un poster per il gioco di Laufey con me e un cubo. Un cubo che è lì fin dall'inizio. Fa parte profondamente del lore," spiegò Wull. La star di Daredevil ha continuato a parlare di quanto si sia sentita benvenuta lavorando con God of War, e che è il suo lavoro preferito che abbia mai avuto.

"Mi pizzico per poter far parte di questo e per poter guidare la carica per un po' di questa nuova direzione. L'altra direzione continuerà andando avanti. Ma dedicheremo un po' di tempo e attenzione all'espansione di questo mondo e cercheremo davvero di dire: questo è il nostro punteggio sul mondo di God of War," ha detto Wull.

God of War: Laufey arriverà presto su PS5.