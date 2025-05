Decine di cadaveri non identificati scoperti nell'ospedale di Tripoli Le autorità libiche indagano su 58 corpi trovati in una struttura precedentemente detenuta dal leader della milizia ucciso la scorsa settimana.

HQ Le ultime notizie sulla Libia . Lunedì, le autorità libiche hanno scoperto almeno 58 corpi non identificati in un obitorio dell'ospedale di Tripoli precedentemente sotto il controllo delle milizie, secondo il ministero, sollevando interrogativi su possibili abusi prima del recente collasso del gruppo.

Potresti essere interessato: Intensi scontri scuotono Tripoli dopo la morte del leader della milizia.

I resti, alcuni bruciati e in avanzata decomposizione, sono stati trovati giorni dopo la morte di Abdulghani Kikli. Mentre le indagini continuano, la scoperta si aggiunge alla crescente pressione sul governo di transizione per smantellare i gruppi armati che operano al di fuori della legge. Tripoli, Libia – 16 febbraio 2021: Piazza dei Martiri alla vigilia delle commemorazioni del 10° anniversario della rivolta contro l'ex leader Muamar el Gheddafi // Shutterstock