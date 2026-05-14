Decine di cani salvati da un rifugio truffante in Uganda

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Decine di cani sono stati salvati in raid da parte della polizia e di organizzazioni per i diritti degli animali in Uganda, poiché si è scoperto che erano tenuti in rifugi di fantasia. Questi rifugi hanno utilizzato i cani per truffe sui social media, in cui i proprietari li hanno rappresentati in difficoltà per reclamare donazioni per centinaia di migliaia di sterline da parte di amanti dei cani di tutto il mondo.

Un sospetto è stato arrestato durante le irruzioni, che hanno preso di mira tre rifugi, con altri due in fuga. Owen Godfrey Membe si è dichiarato non colpevole di un'accusa di crudeltà sugli animali. È accusato di "aver ucciso un animale in modo inutilmente crudele." I cani del rifugio di Membe rimangono lì, ma l'edificio è ora controllato dall'Animal Welfare Alliance Uganda, un'organizzazione che prende di mira lo sfruttamento organizzato degli animali, composta da attivisti locali e internazionali, oltre che da veterani qualificati.

È stata allestita una nuova sede per un rifugio d'emergenza, dove i cani saranno accolti. Lo sfruttamento dei cani è stato scoperto da un servizio della BBC che denunciava truffatori a Mityana, che usavano i soldi guadagnati filmando cani in difficoltà per finanziare stili di vita di lusso.

I cani erano stati intenzionalmente danneggiati per il contenuto e lasciati con ferite per assicurarsi che potessero ancora essere usati per il contenuto. "Questo caso è il primo arresto dopo che il mondo ha visto come questa truffa si sia trasformata in un'attività di truffa per creatori di contenuti online", ha dichiarato Bart Kakooza, vicepresidente dell'Animal Welfare Alliance Uganda. "Ora il mondo intero osserva per vedere come l'Uganda porterà questi casi davanti alla giustizia e come questi animali avranno una nuova possibilità di vivere senza crudeltà."