Due treni si scontrano nella Repubblica Ceca, decine di feriti

HQ

Due treni passeggeri sono entrati in collisione giovedì nella Repubblica Ceca, ferendo gravemente almeno 5 persone e circa 40 leggermente, secondo funzionari locali e media. L'incidente è avvenuto a circa 132 chilometri a sud di Praga, con i servizi di soccorso antincendio che hanno confermato che tutti i passeggeri di entrambi i treni sono stati evacuati.

Un ospedale regionale ha riferito che cinque persone erano state ricoverate con gravi ferite. Il ministro dei trasporti Martin Kupka ha dichiarato su X che la causa è ancora sotto indagine, ma i primi segnali suggeriscono che uno dei treni potrebbe aver superato un segnale impostato per fermarsi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi consultare il post qui sotto.