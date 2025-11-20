Notizie dal mondo
Due treni si scontrano nella Repubblica Ceca, decine di feriti
Uno dei treni potrebbe aver superato un segnale impostato per fermarsi.
Due treni passeggeri sono entrati in collisione giovedì nella Repubblica Ceca, ferendo gravemente almeno 5 persone e circa 40 leggermente, secondo funzionari locali e media. L'incidente è avvenuto a circa 132 chilometri a sud di Praga, con i servizi di soccorso antincendio che hanno confermato che tutti i passeggeri di entrambi i treni sono stati evacuati.
Un ospedale regionale ha riferito che cinque persone erano state ricoverate con gravi ferite. Il ministro dei trasporti Martin Kupka ha dichiarato su X che la causa è ancora sotto indagine, ma i primi segnali suggeriscono che uno dei treni potrebbe aver superato un segnale impostato per fermarsi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi consultare il post qui sotto.