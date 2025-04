Decine di migliaia di persone rendono l'ultimo saluto a Papa Francesco a San Pietro

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Giovedì, la Città del Vaticano ha assistito a una potente dimostrazione di devozione quando migliaia di persone in lutto, provenienti da tutto il mondo, sono rimaste in fila per ore per rendere omaggio a Papa Francesco.

Le code si allungavano intorno a Piazza San Pietro, a testimonianza del profondo impatto che ha avuto. La sua bara aperta, posta all'altare centrale della Basilica di San Pietro, è diventata un silenzioso centro di riflessione per gli oltre 90.000 visitatori che erano passati in fila entro la sera.

Tra la folla c'erano devoti cattolici provenienti da vari angoli del mondo, tra cui Stati Uniti, Italia e Brasile. L'eredità del papa come campione degli emarginati ha risuonato profondamente con molti, poiché le persone hanno condiviso storie personali della sua influenza.

Mentre le misure di sicurezza si intensificano per l'imminente funerale, il mondo attende ora il capitolo finale dello straordinario regno di Papa Francesco, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro in preparazione del suo funerale di sabato. Puoi saperne di più sul funerale qui.