Deep Rock Galactic: Rogue Core Accesso anticipato

Helldivers II, Warhammer: Vermintide II, Left 4 Dead 2 e il recentemente uscito Far Far West sono tutti successi cooperativi che hanno una cosa in comune: incentivano i giocatori ad abbracciare il caos, ad aumentare la difficoltà e a tenere sotto testa orde di nemici in arrivo. Sono costretti a coprirsi a vicenda, o affrontare le temute schermate della sconfitta. Deep Rock Galactic ha creato una comunità incredibile con una formula simile nel suo gioco base, e ora cerca di aggiungere un tocco roguelike in Deep Rock Galactic: Rogue Core.

Anche in Early Access, Deep Rock Galactic: Rogue Core riesce in questo compito principale. Tornando all'ambientazione principale del primo gioco, ora ci troviamo di fronte a strutture minerarie invase da strane creature che entrano attraverso lacerazioni interdimensionali nella realtà. I Core Spawn sono alieni letali come non avrai visto nel gioco base, e spetta a noi e ai nostri compagni nani come Reclamatori cacciarli da Hoxxes e ripristinare le strutture minerarie profonde affinché i nani possano tornare a usare i picconi in tranquillità.

Come probabilmente avrete capito dal titolo, Deep Rock Galactic: Rogue Core ha una struttura roguelike. Hai una progressione permanente del personaggio attraverso alcuni potenziamenti che puoi ottenere, ma altrimenti inizi una partita da zero, prendi un'arma, un gadget, una granata e poi migliori o scambi le tue cose man mano che procedi. Durante una run, attraverserai più livelli, affrontando nemici più letali e potenziandoti fino a essere pronto per uno scontro finale con il boss del livello.

Puoi riassumere il ciclo di Deep Rock Galactic: Rogue Core con uccisione, scendere di livello e uccidere ancora, ma sarebbe un torto al gioco. C'è un ciclo di gioco molto soddisfacente al centro di Deep Rock Galactic: Rogue Core, e trova un ottimo equilibrio tra ottenere potenziamenti e dedicare tempo a farlo. Più tempo passi su un livello, più è probabile che tu venga assalto. Ma, se non rischi di inseguire quel potenziamento per la tua arma o il tuo personaggio, potresti non essere abbastanza forte per affrontare il livello successivo o il boss. Più strutture liberi, più puoi andare avanti nelle run successive, il che significa che devi pianificare strategie ogni volta che vuoi alzare la posta. Voglio anche sottolineare il sistema di bottino del gioco, che ha portato a molta cooperazione e qualche discussione con i miei compagni di squadra.

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In sostanza, in Deep Rock Galactic: Rogue Core, ogni volta che ottieni le tue armi, le tue granate o qualche equipaggiamento, ti troverai davanti cinque opzioni per un gruppo completo. Il gioco sceglie casualmente chi sceglie per primo il bottino, quindi non devi solo preoccuparti della tua build, ma anche dei tuoi amici. Certo, puoi essere uno stronzo e prendere sempre i migliori potenziamenti, ma non è per il bene della squadra o della run. È un'aggiunta davvero piacevole al gioco, che ti aiuta a sentirti ancora più come una squadra quando giochi con gli amici. Detto questo, vorrei anche menzionare, già che parliamo di loot, che al momento molti miglioramenti del gioco sembrano incrementali, piuttosto che rivoluzionari.

Ci sono molti potenziamenti che aggiungono percentuali, invece di cose che sembrano davvero influenzare il modo in cui giochi o anche solo il funzionamento di un'arma, un personaggio o un gadget. Può far sembrare le run un po' monotone, dato che non c'è davvero la possibilità di diventare troppo stravaganti con certi potenziamenti e combo. È qualcosa che può essere cambiato, dato che alla fine è un titolo in Early Access, ma è comunque un punto da considerare.

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A volte, però, non sembra che Deep Rock Galactic: Rogue Core sia in Early Access, dato che il gioco ha già molta rifinitura che ci si aspetterebbe da una versione completa. Come detto, il gameplay e il tiro sono precisi e soddisfacenti, il level design è davvero solido, ed è difficile perdersi anche con gran parte dell'ambiente circostante che ha layout simili a grotte. Le classi sono distintive e ognuna potente a modo suo (al momento ho una particolare predilezione per lo Spotter). Ma, se c'è una cosa che fa davvero sembrare Deep Rock Galactic: Rogue Core più una versione completa che un Early Access, è la personalità che brilla nel gioco, specialmente nel suo mondo centrale. C'è una palestra perfettamente funzionante con minigiochi, un juke box e, naturalmente, birre da bere alla fine del turno. Cose come questa mi fanno capire che Ghost Ship Games sta andando a gala, e continuerà a farlo mentre questo gioco si avvicina alla versione 1.0.

Prima di quella pubblicazione, abbiamo alcuni problemi da risolvere. Il design audio sembra piuttosto strano al momento, soprattutto per i suoni dei nemici e per il combattimento in generale. Non c'è abbastanza potenza in molte armi, a parte poche poche elette, e i rumori dei nemici suonano lontani, anche se sono proprio accanto a te. Al momento ci sono problemi anche con l'interfaccia. Non poter vedere i nomi dei giocatori sopra la loro testa è dannoso per l'esperienza cooperativa, soprattutto con il fuoco amico attivo. Il numero di volte in cui ho sparato a un amico al buio perché non sapevo fosse un amico è stato scioccante, ma anche se fosse stranamente voluto, comunque consiglierei i nomi dei giocatori solo per facilitare la ricerca degli amici in difficoltà prima che vengano messi a terra. Giocando come Spotter, ad esempio, potrei lanciare una cassa di munizioni (il che è davvero utile considerando quanto le munizioni siano limitate nel gioco). Tuttavia, quando uno dei miei compagni chiede munizioni, è davvero difficile capire chi ne abbia bisogno tra gli sciami di Core Spawn. I nomi dei giocatori sopra le teste eliminerebbero questo problema.

Inoltre, il tutorial è davvero strano al momento. È una simulazione, quindi la mappa ha un effetto digitale strano sopra, ma non è nemmeno una simulazione perché sembra solo un livello normale, il che significa che l'effetto digitale è solo un fastidio visivo. O elimini il filtro o lo trasformi in una simulazione senza l'uso di un ambiente normale. Potrebbe sembrare una vera critica, ma è la prima cosa che la gente vede quando gioca, e non lascia una buona impressione.

Deep Rock Galactic: Rogue Core è in Early Access, quindi c'è tutto il tempo per rifinire da un'esperienza buona a molto buona a una straordinaria proprio come il gioco originale. Al momento ha tutto il necessario per il momento: ottimo gameplay, tantissima personalità, un loop gratificante e nani giocabili. Alcuni piccoli problemi la frenano, ma se sappiamo qualcosa di Ghost Ship Games, è che ascoltano i fan e affrontano i problemi che vengono loro presentati.