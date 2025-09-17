HQ

Quando il mese scorso mi sono occupato della Gamescom a Colonia, uno degli appuntamenti in agenda era quello di fermarmi allo stand Ghost Ship Publishing. E anche se non posso parlare di alcune delle cose che ho visto lì, quello che posso dirvi è che sono stato uno dei primi a provare Deep Rock Galactic: Survivor. Quando ci si trova ad eventi di questo tipo, dove le riunioni vengono misurate al millimetro per condensare più informazioni possibili, per poi passare a quello successivo, chiudermi in una stanza a giocare Deep Rock Galactic: Survivor per mezz'ora e chiacchierare con uno dei suoi ideatori è stato un privilegio assoluto e uno di "quei momenti" che giustificano la partecipazione ad una fiera.

Di quella prima partita ricordo, soprattutto, la fortuna diabolica che ho avuto con gli aggiornamenti ad ogni livello, che andavano tutti dall'epico al leggendario, ma quello che mi ha lasciato è stata una chiara risoluzione: dovevo giocare la versione completa.

Ma torniamo all'inizio prima di tornare a lodare quanto sia divertente e coinvolgente Deep Rock Galactic: Survivor, per parlare dell'originale Deep Rock Galactic. Per chi non lo conoscesse, questo titolo è uno sparatutto cooperativo con un massimo di quattro amici in cui giochi nei panni di una delle quattro diverse classi di nani minerari inviati dalla malvagia società Deep Rock Galactic per estrarre i minerali e le preziose rocce di uno strano pianeta chiamato Hoxxes IV, a sua volta popolato da pericolose creature aliene chiamate Glyphids. Ogni partita si svolge completando una serie di obiettivi legati all'estrazione di risorse, mentre la squadra di nani respinge le orde di insetti che li attaccano, migliorando poco a poco il loro equipaggiamento. Con questo concetto, l'idea di una fusione di Deep Rock Galactic con qualcosa come Vampire Survivors suonava bene mentre i suoi creatori a Funday Games chiacchieravano durante una festa, precisamente durante una precedente Gamescom, come mi ha confessato mentre provava il gioco.

Deep Rock Galactic: Survivor mantiene quindi l'approccio di base di quattro diversi tipi di personaggi giocabili, così come i tipi di nemici, rocce e stile artistico che ci si aspetta dal franchise. Solo qui, l'esperienza è incentrata sul giocatore singolo e resiste il più a lungo possibile in ogni livello, completando gli obiettivi e scappando prima dello scadere del tempo. Sembra facile, ma giocare alla versione completa non è così facile. È semplicemente fantastico provare e riprovare ancora e ancora.

In ogni partita, all'inizio, e soprattutto se non hai molta familiarità con l'ampio arsenale di armi di Deep Rock Galactic (e Deep Rock Galactic: Survivor ), correrai avanti e indietro per la mappa alla ricerca di minerali preziosi come lo zucchero rosso e l'oro, mentre fuggi da sciami di Glyphids che ti tormentano senza sosta. Ma una volta che i potenziamenti dell'esperienza iniziano ad arrivare, raccolti uccidendo nemici o estraendo rocce, si passa gradualmente dalla fuga a "forse posso sgattaiolare oltre di loro", fino alla fine (se sei fortunato e vivi abbastanza a lungo da superare il livello 25 del personaggio) essere una macchina per uccidere alieni mentre lavori tranquillamente alla tua raccolta di materie prime. Ad ogni partita sbloccherai lievi aggiornamenti di una trentina di variabili che, se raccogli abbastanza risorse nel gioco, puoi poi utilizzare dal menu di gioco per rendere le cose (marginalmente) più favorevoli la prossima volta. Mi piace la progressione, qui sembra una curva molto meno ripida e dà ricompense maggiori rispetto ad altri titoli in quello che potresti chiamare il genere Survivor.

Ci sono molte variabili di attacco, a seconda del tipo di equipaggiamento (elementale, penetrazione, dispersione) che usi, e anche queste possono essere modificate o combinate a metà partita se trovi i rifornimenti necessari o ottieni un aggiornamento di alto livello, anche se devo dire che in questa versione completa non ne ho avute troppe. Fortunatamente, anche questo può essere migliorato, se ti assicuri di investire risorse per migliorare la statistica della fortuna prima di lanciarti nella missione.

Artisticamente, c'è poco altro da dire. Ogni carattere in Deep Rock Galactic: Survivor è ben progettato e noterai le loro differenze di base quando scegli l'uno o l'altro. All'inizio puoi scegliere solo Explorer, ma nel corso di alcune sessioni raccoglierai il resto delle classi. Lo stesso si può dire per il lato tecnico del gioco. Anche con centinaia di nemici indipendenti e ben dettagliati che si muovono sullo schermo in modo indipendente, nonostante il fatto che un centinaio di piccoli segni di danno spuntino e scompaiano ad ogni turno, Deep Rock Galactic: Survivor è fantastico. E come esponente del genere, il tuo gameplay è definito solo da quanto tempo dedichi al gioco. Non preoccuparti se vieni sconfitto anche al primo livello del primo dei sei biomi una dozzina di volte. Ogni piccola sconfitta è un passo avanti verso la vittoria.

Se devo pensare a qualcosa che non quadra per me, forse è qualcosa nell'aspetto del bilanciamento. I danni di qualsiasi nemico, non importa quanto piccolo o semplice, a volte sembrano un po' troppo punitivi, soprattutto perché per buona parte del gioco (ai livelli più bassi della missione) le armi infliggono a malapena danni reali per mettere a distanza o resistere allo sciame, a meno che non si sia fortunati con i potenziamenti. O forse è perché a volte la hitbox del personaggio sfiora inavvertitamente qualcosa e non è facile da vedere. C'è un disclaimer nel menu principale che dice qualcosa sulla falsariga di "non preoccuparti se il gioco è troppo difficile, è pensato per essere giocato lentamente". E mentre è possibile che arrivi come contenuto post-rilascio, una modalità cooperativa locale o online di base, anch'essa profondamente radicata nell'essenza di DRG, sarebbe stata la benvenuta.

Non sono il giocatore più devoto di Survivor, e ammetto di aver giocato a Deep Rock Galactic solo un paio di volte solo per uscire con gli amici, ma con Deep Rock Galactic: Survivor sono rimasto sorpreso più volte di scoprire quando ho alzato lo sguardo dal mio PC che era già buio e dovevo andare a letto (lavoro da fare). Penso che ci siano pochi complimenti migliori per un titolo come questo.