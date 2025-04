Deep Rock Galactic: Survivor lascerà l'accesso anticipato a settembre

HQ

Quando Deep Rock Galactic: Survivor ha fatto il suo debutto per la prima volta su Steam come gioco in accesso anticipato, avevamo già dato un'occhiata ed eravamo assolutamente affascinati dal suo ciclo di gioco divertente e piacevole. Ora, circa 18 mesi dopo, lo sviluppatore Funday Games si sta preparando a far uscire il gioco dall'accesso anticipato e a lanciarlo nel suo stato 1.0 "completo".

Ciò è stato affermato alla vetrina Triple-i Intiative, dove la data di lancio dell'azienda 1.0 è stata menzionata come il 17 settembre. In questa data, possiamo aspettarci l'arrivo di una versione molto più completa del gioco, che include tutti e quattro i principali aggiornamenti introdotti durante la fase di accesso anticipato e contenuti aggiuntivi su cui lo sviluppatore deve ancora commentare.

Parlando della conclusione dell'accesso anticipato,Funday il produttore Jacob Laurits Besenbacher Kjeldsen ha dichiarato: "Dopo un anno di duro lavoro, siamo entusiasti di portare finalmente un Deep Rock Galactic: Survivor completamente realizzato ai giocatori di tutto il mondo. La nostra community dedicata è stata determinante per far sì che ciò accadesse, aiutandoci a plasmare il gioco che è oggi ed essendo coinvolta in attività come il nostro Deep Rock Galactic: Survivor Ultimate Challenge Invitational. È stato un viaggio fantastico e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo preparato per il lancio della versione 1.0".

Dai un'occhiata al trailer della data di lancio della versione 1.0 qui sotto.