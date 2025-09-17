Gamereactor

Deep Rock Galactic: Survivor, Visions of Mana e Black Ops 7 beta in arrivo su Game Pass

Microsoft ha una quantità insolitamente grande di offerte Game Pass per la seconda metà di settembre.

All'inizio del mese, Microsoft ha viziato gli abbonati a Game Pass con artisti del calibro di Hollow Knight: Silksong, e si potrebbe pensare che sarebbe stato difficile dare un seguito a questo. Che ci siano riusciti o meno spetta a ciascuno deciderlo, ma ci sono sicuramente alcuni titoli davvero fantastici in serbo. Ecco cosa possiamo aspettarci e quando (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora stanno arrivando su Xbox Standard):


  • RoadCraft (Cloud e Xbox Series S/X) - Oggi

  • Call of Duty: Modern Warfare III (Xbox) - Oggi**

  • Per il Re II (Xbox) - Oggi**

  • Overposed (Anteprima del gioco) (Xbox Series S/X) - Oggi**

  • Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - Oggi*

  • Frostpunk 2 (Cloud e Xbox Series S/X) - 18 settembre*

  • Wobbly Life (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 18 settembre

  • Hades (Cloud, Xbox e PC) - 19 settembre

  • Endless Legend 2 (Anteprima del gioco) (PC) - 22 settembre*

  • Giuramento (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 23 settembre*

  • Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 25 settembre

  • Visioni di Mana (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 25 settembre

  • Lara Croft e il Guardiano della Luce (Cloud, Xbox e PC) - 30 settembre

  • Call of Duty: Black Ops 7 Accesso anticipato (PC e Xbox Series S/X) - 7 ottobre*

  • Sopa - Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox e PC) - 7 ottobre

Come al solito, ci sono anche contenuti extra inclusi come vantaggi gratuiti e la seconda metà di settembre offre cose come il Rogueteers Re-Supply Pack per Terminull Brigade e il Jäger Covert Set per Rainbow Six: Siege - qualcosa di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Tuttavia, non sono tutte buone notizie, poiché quattro giochi lasceranno il servizio il 30 settembre (il che riguarda principalmente i fan di Ryu Hayabusa), ma fino ad allora ottieni un bel sconto su di essi se vuoi tenerne uno.


  • Ninja Gaiden Sigma (Cloud, console e PC)

  • Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, console e PC)

  • Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (Cloud, console e PC)

  • Terra Invicta (Anteprima del gioco) (PC)



