Deep Rock Galactic: Survivor, Visions of Mana e Black Ops 7 beta in arrivo su Game Pass
Microsoft ha una quantità insolitamente grande di offerte Game Pass per la seconda metà di settembre.
All'inizio del mese, Microsoft ha viziato gli abbonati a Game Pass con artisti del calibro di Hollow Knight: Silksong, e si potrebbe pensare che sarebbe stato difficile dare un seguito a questo. Che ci siano riusciti o meno spetta a ciascuno deciderlo, ma ci sono sicuramente alcuni titoli davvero fantastici in serbo. Ecco cosa possiamo aspettarci e quando (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora stanno arrivando su Xbox Standard):
Come al solito, ci sono anche contenuti extra inclusi come vantaggi gratuiti e la seconda metà di settembre offre cose come il Rogueteers Re-Supply Pack per Terminull Brigade e il Jäger Covert Set per Rainbow Six: Siege - qualcosa di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.
Tuttavia, non sono tutte buone notizie, poiché quattro giochi lasceranno il servizio il 30 settembre (il che riguarda principalmente i fan di Ryu Hayabusa), ma fino ad allora ottieni un bel sconto su di essi se vuoi tenerne uno.