Deep Silver rilascia il nuovo trailer Metal Eden e annuncia la demo per l'8 aprile

Reikon Games e Deep Silver hanno presentato ieri sera al Future Game Show Spring Showcase un nuovo trailer di Metal Eden, il loro sparatutto in prima persona fantascientifico in cui l'umanità ha trasceso i limiti della carne ed è diventata immortale attraverso i robot. L'uscita globale del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S è prevista per il 6 maggio, ma ieri abbiamo anche ricevuto delle buone notizie con l'annuncio di una demo disponibile a tempo indeterminato dall'8 aprile.

Questa demo include Metal Eden Missioni 0 e 1 in cui veniamo introdotti ai sistemi di base del gioco, così come i primi scorci nella storia di ASKA, il suo protagonista.

Se volete vedere cosa Metal Eden ha in serbo per voi, date un'occhiata al trailer qui sotto.