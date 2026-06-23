Deep Water

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Adoro i film sugli squali, anche se pochi sono validi. Sono costantemente alla ricerca del prossimo, e mi fa sentire un po' felice dentro di me quando leggo di uno nuovo - un po' come vorrei che i film d'azione con dinosauri fossero più comuni. E sì, so che The End of Oak Street di David Robert Mitchell, con Anne Hathaway ed Ewan McGregor, uscirà ad agosto. E sembra davvero bello. Ma scusa, dovevamo parlare di squali. Ci sono stati alcuni film sugli squali da quando lo streaming ha preso il suo posto. Ho recensito Thrash fino ad aprile, e in effetti ha raggiunto fino a un certo punto.

Ma ora veniamo al punto. Renny Harlin. La più grande esportazione alla regia finlandese di tutti i tempi, con Cliffhanger, Long Kiss Goodnight e una miriade di altri film al suo attivo, incluso Deep Blue Sea. Avevo tredici anni quando l'ho visto per la prima volta. E ne sono rimasto dipendente. Era elegante (per l'epoca), violento e incredibilmente divertente. Mi sono sentito male quando Stellan è diventato un bandito con un braccio solo; Sono rimasto scioccato quando il discorso eroico di Samuel L. Jackson è stato interrotto. Questo film sugli squali aveva tutto. Anche gli squali nuotano all'indietro. E quella classica battuta di LL Cool J: "Hai mangiato il mio uccello". E sai una cosa? È assolutamente assurdo. Esagerato in ogni aspetto. Ma funziona comunque. Anche oggi. Deep Blue Sea è il mio film horror di squali preferito subito dopo Lo squalo, quindi quando ho letto che Renny Harlin aveva nuotato di nuovo con gli squali, ero naturalmente al settimo cielo. Rimane però la domanda se la sua ultima immersione sia stata di successo quanto la precedente.

Aaron Echkhart si chiede perché il suo stipendio non sia stato più alto

Iniziamo dalla trama:

"Un gruppo di passeggeri internazionali che viaggiano da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza in acque infestate di squali. Ora devono lavorare insieme nella speranza di sopravvivere alla furiosa scuola di squali attratti dai relitti."

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Così Renny decide di offrirci un incidente aereo e un banchetto di squali. Sembra un concetto brillante. Il trailer promette intrattenimento, quindi c'erano speranze per una sorta di sequel spirituale di Deep Blue Sea. Ci vengono presentati volti familiari. Nel ruolo principale c'è Aaron Eckhart, dalla mascella larga. L'ho adorato nei panni di Harvey Dent in Il Cavaliere Oscuro. In realtà è un attore piuttosto rigido, e questo vale anche qui, ma ha qualcosa di speciale. Il capitano rilassato, amante delle feste e cliché del sfortunato volo è interpretato dall'iconico Ben Kingsley, che, curiosamente, ha sempre oscillato tra un dramma pesante, interpretazioni da Oscar, ruoli divertenti e veri e propri fallimenti. Mi sono spesso chiesto come sceglia i suoi ruoli e sono giunto alla conclusione che deve divertirsi un po' come gestisco io certe situazioni: 'Potrebbe non andare molto bene, ma sembra divertente. Proviamoci. Poi c'è Angus Sampson, che ha davvero attirato la mia attenzione nella seconda serie di Fargo (anche lui memorabile come cacciatore di fantasmi in Insidious).

Ma il fatto è che la scelta degli attori non conta poi così tanto, perché questo non è un film che richiede interpretazioni degne di un Oscar. Ma ora, ovviamente, sei curioso di sapere come si confronta Deep Water. Dopotutto, sono passati ventisette anni da quando Harlin ha scatenato quegli squali astuti nel Mare Blu Profondo. Mi piace la prima mezz'ora. Costruisce l'atmosfera abbastanza bene, anche se nulla spicca davvero. Ci vengono introdotti personaggi e ambientazioni sottili come carta; Sappiamo che le cose andranno a rotoli. Penso che l'incidente aereo sia piuttosto ben inscenato. Senza sapere esattamente come l'equipaggio comunichi effettivamente tra loro o con il controllo del traffico aereo, sembra abbastanza realistico, e ti viene un nodo allo stomaco quando si rendono conto che un atterraggio di emergenza in mare è l'unica via d'uscita.

Deep Blue Sea non è

Così come ho sempre amato i film di squali e mostri, ho anche un debole per i film ambientati su aerei - che siano in volo per tutta la durata o che si schianti dopo mezz'ora. Passeggero 57, la serie Idris Elba Hijack, Die Hard 2, Vivo. La lista potrebbe continuare all'infinito.

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Tuttavia, per chiunque speri in un grande intrattenimento, ho una brutta notizia: purtroppo, molto poco in Deep Water funziona. Non è particolarmente ben fatto, non ti interessano davvero i personaggi e non diventa mai né veramente emozionante né particolarmente divertente. Non riesce a creare alcuna tensione, e mi manca qualsiasi traccia del fascino presente nel suo spiritoso predecessore. Il senso di giocosa è stato dimenticato, e la minaccia rappresentata dagli squali sembra poco interessante e priva di mordente (eh eh). Ammetto che ci sono un paio di scene che funzionano abbastanza bene e di certo non mi annoio, ma speravo davvero in qualcosa di più. Deep Water è estremamente dimenticabile e potrebbe andare bene per una domenica di postumi di postumi, ma poco altro. D'altra parte, mi ha davvero fatto venire voglia di guardare Deep Blue Sea.