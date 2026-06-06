Deer & Boy per il lancio su PC e console questo giugno

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Se guardi all'estate e noti che è un po' desolata e senza date di uscita, abbiamo alcune notizie positive da condividere, come rivelate al Wholesome Games Showcase.

Lo sviluppatore Lifeline Studio è intervenuto per parlare un po' più del suo progetto di avventura cinematografica narrativa, Deer & Boy, specificamente per condividere la data di lancio fissa del titolo, che è piuttosto presto.

Deer & Boy arriverà su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 tutti il 23 giugno, il che significa che potrai entrare e giocare al gioco completo in meno di tre settimane.

Guarda alcune nuove immagini di Deer & Boy qui sotto.