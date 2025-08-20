Deer & Boy verrà lanciato su PC e console nel 2026

La Gamescom è in pieno svolgimento e questo significa che si stanno svolgendo anche diversi spettacoli emozionanti. Uno di questi esempi è il Future Games Show, che si è appena concluso e che presentava un aggiornamento da parte dello sviluppatore LifeLine Games sull'imminente Deer & Boy.

Ci è appena stato detto che Deer & Boy cercherà di essere lanciato già nel 2026, e non solo su PC, poiché il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1.

Per chi non ha familiarità con Deer & Boy, questo gioco ruota attorno a un giovane ragazzo che è scappato di casa e un cerbiatto che formano un legame improbabile e si uniscono per viaggiare insieme nel tentativo di sfuggire alla loro realtà attuale. Con il passare del tempo e l'avanzare della storia, il cerbiatto, una volta spaventato, diventa un potente cervo che può persino aiutare il ragazzo a superare gli ostacoli e aiutarlo a diventare adulto.

Parlando di Deer & Boy, il direttore del gioco Jayson Houdet ha dichiarato: "A tutti coloro che hanno dimostrato amore per Deer & Boy, grazie dal profondo del mio cuore. Significa che il mondo vede così tanti di voi toccati dal piccolo scorcio che abbiamo condiviso. Sentiamo il peso delle vostre aspettative e stiamo riversando tutto ciò che abbiamo per dare vita alla nostra visione e condividere qualcosa di veramente significativo con voi".

Non c'è ancora una data precisa su quando Deer & Boy verrà effettivamente lanciato nel 2026, ma puoi vedere l'ultimo trailer del gioco qui sotto.