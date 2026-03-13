Defender of the Crown è tornato per offrire intrattenimento medievale

Se, come me, sei incredibilmente anziano e giochi fin dall'infanzia, probabilmente ricordi il magistrale titolo Amiga Defender of the Crown. Fu un enorme successo e fu convertito in diversi formati, tra cui Atari ST, Jaguar e NES.

Defender of the Crown parla di prendere il controllo della Gran Bretagna medievale, dove abbiamo interpretato i ruoli di uno dei quattro sassoni: Cedric di Rotherwood, Geoffrey Longsword, Wolfric il Selvaggio o il personale Wilfred di Ivanhoe. Poi si trattava di conquistare gradualmente i castelli avversari in un mix di gameplay, strategia e mini-giochi. Era un vero e proprio banchetto medievale con tutti i suoi accessori, tra cui tornei, damigelle in pericolo e catapulte. Per non parlare di Robin Hood, che ha fatto un'apparizione.

Allora perché questa lezione di storia? Beh, perché Defender of the Crown - che compirà 40 anni nel 2026 - sta ora tornando. Il nuovo gioco si chiama Defender of the Crown: The Legend Returns e sarà rilasciato per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X. Black Tower Basement è responsabile dello sviluppo, con Nordcurrent Labs come editore.

Non sappiamo esattamente quando uscirà, ma sarà almeno quest'anno. Qui sotto troverai i primi screenshot e il primo trailer di Defender of the Crown: The Legend Returns.