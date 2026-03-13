Defender of the Crown: The Legend Returns annunciato per le piattaforme moderne

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Uno dei titoli più iconici dell'Amiga sta tornando in forma. Il classico gioco di strategia Defender of the Crown—uscito per la prima volta nel 1986—sta ora ricevendo una rimasterizzazione per celebrare il 40º anniversario della serie. La nuova versione si intitola semplicemente Defender of the Crown: The Legend Returns e sarà rilasciata per PC, Playstation 5, Xbox Series X/S e Switch.

Defender of the Crown era uno spettacolo visivo (quasi) senza eguali quando uscì ai tempi, con un formato che si poteva descrivere al meglio come un film interattivo. Almeno, così molti di noi lo hanno vissuto allora.

Secondo lo sviluppatore Black Tower Basement, la nuova versione manterrà la stessa atmosfera pur modernizzando alcune parti dell'esperienza. I giocatori potranno scegliere tra tre modalità diverse: Retro, Classic e Kingdom. Il retrò è esattamente quello che sembra—una versione quasi completamente intatta dell'originale con piccoli miglioramenti di qualità. Classic aggiorna grafica e gameplay, mentre Kingdom Mode offre qualcosa che ricorda quasi un roguelike.

La premessa, però, rimane la stessa. L'Inghilterra è in subbuglio dopo la morte del re e, come giocatore, la tua missione è radunare eserciti, conquistare territori ed eliminare i rivali che contendono il trono. Non è ancora stata confermata una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe uscire più avanti quest'anno.

Hai giocato a Defender of the Crown ai tempi e prenderai questa nuova versione?