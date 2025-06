Del Toro dà vita a Frankenstein nel nuovo teaser di Netflix

Qui abbiamo finalmente il primo teaser per il tanto atteso Frankenstein di Guillermo del Toro - ed è a dir poco una festa gotica per gli occhi. Oscar Isaac interpreta il brillante ma arroganteFrankenstein Victor, mentre Jacob Elordi (che ha sostituito Andrew Garfield) interpreta il mostro in un ruolo che sembra già destinato a diventare iconico. Mia Goth, Christoph Waltz e Charles Dance completano il cast stellare.

Del Toro ha lavorato su questa interpretazione per oltre 25 anni, e si vede. Il teaser è ricco del suo stile distintivo: angeli rosso sangue, luci tremolanti e un inquietante senso di terrore malinconico. Questa è una versione emotiva del classico di Mary Shelley, con la relazione creatore-creazione posta esattamente al centro. Il film sarà presentato in anteprima su Netflix nel novembre 2025. Se il teaser è un dato di fatto, questa potrebbe essere una delle esperienze cinematografiche più indimenticabili dell'anno.

Non vedi l'ora di Frankenstein ?