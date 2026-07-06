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Delicious in Dungeon

Delicious in Dungeon tornerà per una seconda stagione

Ma dovrai aspettare un bel po'...

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In mezzo al trambusto di notizie e annunci condivisi nel fine settimana nell'ambito dell'Anime Expo di Los Angeles, Netflix è apparsa per fornire un aggiornamento su uno dei suoi anime più popolari attuali.

Lo streamer ha avuto una notizia da condividere riguardo a Delicious in Dungeon, ovvero che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione, ma c'è una grande riserva a questa notizia.

La seconda stagione di Delicious in Dungeon uscirà su Netflix solo a ottobre 2027... Sì, dovrai aspettare circa 15 mesi per la prima uscita dei nuovi episodi della serie anime, ma almeno è un segno della vita futura del progetto, no?

Inutile dire che, con una data di prima così lontana tra poco, non aspettatevi di vedere un trailer di questi nuovi episodi per un bel po' di tempo.

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Delicious in Dungeon

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