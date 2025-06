Delisting Super Mario 3D All-Stars è stato aggiornato per Nintendo Switch 2

HQ

Ci sono molti giochi che stanno vedendo miglioramenti e modifiche per garantire che funzionino meglio su Nintendo Switch 2. Un gioco abbastanza sorprendente che viene migliorato con una patch è Super Mario 3D All-Stars, ed è sorprendente a causa del fatto che il gioco è stato rimosso e ora non è disponibile per l'acquisto a meno che tu non lo abbia già nella tua collezione.

Nella pagina dell'assistenza Nintendo, possiamo vedere che il gioco è stato aggiornato in modo che funzioni meglio su Switch 2. Questo arriva in Ver. 1.1.2, e per quanto riguarda ciò che fa esattamente, ci viene detto:

"Sono state apportate diverse modifiche per migliorare il gameplay su Nintendo Switch 2."

Questo è particolarmente descrittivo, ma un'ipotesi ragionevole è che ciò consentirà al gioco di funzionare e funzionare un po' meglio sul sistema successore che verrà lanciato in tutto il mondo domani, il 5 giugno.