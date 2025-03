Deliver at All Costs verrà lanciato a maggio, sarà gratuito sull'Epic Games Store

HQ

L'anno scorso, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto del nostro tempo con Deliver at All Costs, un divertente e sciocco gioco di consegna simile a Crazy Taxi proveniente dallo sviluppatore svedese Far Out Games e pubblicato da Konami. Dopo quella rivelazione iniziale, è stata rivelata la data di uscita ufficiale del gioco, il che significa che ora conosciamo la data certa in cui questo gioco sarà disponibile per tutti.

Il 22 maggio è quella data. In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, il gioco d'azione è quasi pronto per fare il suo arrivo e, per celebrare l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo trailer della data di uscita.

In aggiunta a questa notizia, ci è stato anche detto che i preordini per il gioco sono ora attivi e offrono uno sconto del 10% sul gioco fino al lancio. Tuttavia, potresti voler rimandare l'acquisto di una copia del gioco, poiché il Epic Games Store debutterà come uno dei titoli settimanali gratuiti, il che significa che avrai una settimana per aggiungere gratuitamente il nuovissimo gioco alla tua collezione e tenerlo per sempre.

Hai intenzione di dare un'occhiata a Deliver at All Costs a maggio? Non perderti un po' del nostro gameplay dal titolo qui sotto.