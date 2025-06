Deloitte ora consente ai dipendenti di acquistare fino a $ 1000 di Lego con i soldi dell'azienda

HQ

La rete di servizi professionali Deloitte fornisce ai suoi dipendenti statunitensi fino a $ 1000 per coprire il loro benessere e ora consente loro di utilizzare quei soldi per acquistare Lego, se lo desiderano. L'azienda, che fornisce consulenza in materia di audit e assurance, consulenza finanziaria, consulenza sui rischi, servizi fiscali e correlati, ha questo programma di benessere da un po' di tempo, dando ai dipendenti la possibilità di acquistare cuscini, abbonamenti in palestra e altro ancora a spese dell'azienda.

Ora, i Lego e i puzzle sono stati aggiunti allo schema, secondo i documenti individuati da Business Insider. Questa non è la prima volta che le attività ricreative sono state coperte dal programma, poiché anche le console di gioco come PlayStation e Xbox possono essere acquistate con i soldi.

I $ 1000 sono per dipendente, all'anno, quindi se sei un dipendente statunitense di Deloitte, forse non spendere l'intera paghetta in una volta. La maggior parte dei dipendenti ha diritto a questo denaro, ma è un po' strano che Deloitte non lo dia ai dipendenti delle altre nazioni, soprattutto considerando che la sua base è a Londra.

