Delta Force: Falco nero giù (2025)

Sebbene l'interpretazione di Ridley Scott del Battle of Mogadishu non raggiunga mai le stesse vette di Saving Private Ryan in particolare, è uno dei migliori film di guerra mai realizzati. L'avvincente libro di Mark Bowden è stato trasformato in una potente sceneggiatura che è diventata uno spaccato marrone sabbia di una delle tante sanguinose battaglie per la Somalia, intrisa di carattere, intensità, presenza ed esplosività. Adoro Black Hawk Down e ricordo che mi è piaciuto molto l'originale Delta Force: Black Hawk Down del 2003 (sviluppato da Novalogic). Quindi, dire che le aspettative per l'hype remake cinese del 2025 di Team Jade sono state alte sarebbe un'esagerazione di proporzioni piuttosto considerevoli.

La grafica è stupenda, ma gli ambienti hanno la forma di angusti corridoi del 2001, il che uccide l'atmosfera. Sembra davvero solo uno stupido poligono di tiro.

Questa recensione riguarda (come suggerisce ovviamente il titolo) solo la parte cooperativa basata su licenza e basata sulla trama del nuovo Delta Force e non include la componente multiplayer ispirata a Battlefield che verrà esaminata separatamente. Qui giochiamo attraverso il film di Ridley Scott nel ruolo del sergente Matt Eversmann e Team Jade ha parlato più volte di come hanno lottato per emulare e ricreare tutte le parti migliori del film. Mentre la parte multigiocatore del nuovo Delta Force si basa su una versione modificata di Unreal Engine 4 e offre al giocatore vasti, ampi ambienti aperti, la parte Black Hawk Down è estremamente claustrofobica in termini di design e struttura dei livelli, portando me e tre amici attraverso quelli che sono fondamentalmente corridoi, e quindi ricorda molto le missioni Call of Duty vecchie di 15 anni.

Team Jade hanno detto loro stessi di essere grandi, grandi fan dell'originale di Novalogic del 2003 e che sono anche grandi fan del film di Scott. Tuttavia, è relativamente difficile vederlo quando si trascinano tre amici attraverso queste missioni, perché relativamente poco è riconoscibile o sembra particolarmente rappresentativo dell'aspetto del materiale originale. Le battaglie dense, oscure, pesanti e serie di Scott e il caos naturale (la guerra è l'inferno e tutto il resto) sono andati persi qui poiché questo gioco sembra più un tiro a segno piuttosto stupido del 2001. L'unica cosa che sembra moderna è la grafica, che attraverso Unreal Engine 5 è spesso brillante.

L'atmosfera, l'intensità, la presenza del film di Ridley Scott si è persa qui. Mi dispiace dirlo.

Call of Duty ha riscritto il regolamento per questo tipo di gioco di guerra con Modern Warfare (2007) e, ad essere onesti, non è cambiato un po' da allora. Il gioco dell'anno scorso Black Ops 6 sembra simile a un corridoio come lo era 15 anni fa e, a mio parere, questo non è qualcosa che altri sviluppatori concorrenti dovrebbero emulare. Eppure questo è esattamente ciò che Team Jade ha fatto, usando Modern Warfare (2007) come modello e modellando lo stesso tipo di corridoi di un poligono di tiro arcade nello stesso tipo di spirito cerebralmente morto di Michael Bay che Infinity Ward ha fatto tanti anni fa. A me sembra vecchio, stantio, rigido, stupido e, francamente, davvero stupido. Io e la mia squadra di quattro uomini facciamo la spola tra le diverse parti della capitale somala, sparando a nemici che sono così stupidi da non accorgersi che sono dietro di loro con la pistola a circa nove centimetri dalla nuca, o che mi vedono da 400 metri di distanza nel buio pesto della notte (senza occhiali per la visione notturna) e con i loro AK-47 arrugginiti riescono a colpire il 100% dei loro colpi, anche se mi muovo come una donnola esuberante tra coperture e ostacoli, e a volte anche nonostante sia dietro un muro di cemento.

Sembra più una demo tecnologica che sembra buona sulla telecamera piuttosto che un gioco d'azione di successo.

Ad aggravare il problema c'è il fatto che le meccaniche di gioco sembrano rigide e limitate. Non c'è nessun attacco corpo a corpo qui, un difetto che secondo me appartiene agli anni '90 e rende alcuni incontri con i nemici decisamente bizzarri. Le armi sono per lo più a posto, ma c'è una mancanza di realismo nel modo in cui sono rappresentate, e quella lucentezza arcade risplende e danneggia il senso di intensità e presenza. Ho anche un problema con il fatto che non puoi giocare a queste missioni da solo, anche con alleati controllati dal computer. Devi avere tre amici con te, in cooperativa, altrimenti il gioco non inizierà. Per noi, ci sono volute quattro ore e sette minuti per giocare tutti e sette i capitoli e alla fine non posso dire che sia stato particolarmente divertente, emozionante o difficile. Almeno non impegnativo in senso buono al di là del fatto che alcuni nemici hanno gli occhi di falco...

La splendida grafica Unreal Engine 5 e una costosa licenza cinematografica non salvano certo Delta Force: Black Hawk Down dall'essere una delle più grandi delusioni dell'anno fino ad ora.