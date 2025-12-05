Delta Force per ospitare un campionato 20 contro 20 la prossima settimana

HQ

Lo sviluppatore Team Jade ha rivelato che già dalla prossima settimana potremo guardare a un grande torneo competitivo ospitato su Delta Force. Considerato il Delta Force 20 vs. 20 Warfare Championship, questo è un evento ambizioso che inizierà l'11 dicembre.

La premessa dell'evento è semplice. Otto squadre sono presenti, composte da squadre provenienti da tutto il mondo, e vengono messe in partite dove si sfideranno e si sfideranno per la vittoria, tutto per assicurarsi un montepremi di 200.000 dollari.

In totale, le otto squadre presenti includono Teng Long, ToxidoNxG, Hostile Response, DNI, RRQ x 7Sins, No Mercy, RLF Rapid Lofi e Project One. Ognuna di queste squadre si sfiderà in un torneo che dura quattro giorni, durante i quali i primi tre giorni si svolgeranno i playoff prima che venga offerto un giorno di finali nel quarto e ultimo giorno. Questo ultimo giorno, fissato per il 14 dicembre, prevede una finale e poi uno spettacolo all'intervallo, tutto prima di una grande finale conclusiva in cui sarà in palio la maggior parte del montepremi.

Con il programma in diretta ad Hanoi, Vietnam, potrai sintonizzarti sul live action quando inizierà alle 5:00 GMT/6:00 CET dell'11 dicembre qui.