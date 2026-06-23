Delta Force Serie Rise: Le 16 squadre partner per il 2026 sono state rivelate

HQ

Tra poche settimane, il "livello più alto" degli esports di estrazione sarà avviato, poiché la Delta Force Rise Series inizierà il 10 luglio. Con questo in arrivo e molta concorrenza all'orizzonte, ora sono state condivise le 16 squadre partner confermate per la stagione 2026, con queste organizzazioni che si riferiscono da tutto il mondo.

Sebbene possiate vedere l'elenco completo delle organizzazioni selezionate qui sotto, ci viene informato che i roster completi per le squadre delle Americhe ed EMEA saranno condivisi all'inizio di luglio.



Alleanza



Aurora



Geni del male



FaZe Clan



FLC



Fnatic



Fluxo W7M



Gen.G Esports



Gotaga



Leviatan



Team Nadeshot



NTMR



Spacestation Gaming



SPF



Team Liquid



WLGaming Esports



Per concludere, ci viene mostrato un assaggio dell'ambizione dietro questo esport, con la pianificazione di costruire "il futuro di Extraction Esports con i migliori."