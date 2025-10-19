Delusioni da supereroi di grandi dimensioni

HQ

Molti buoni film di supereroi sono stati rilasciati nel corso degli anni, molti incredibilmente brutti. Poi c'è tutta una pila di film che potrebbero non essere così marci come vengono descritti, o forse anche chiaramente approvati, ma le cui aspettative sono state alle stelle. Da vecchio collezionista di fumetti ed ex fan del genere, ho ovviamente visto molti film caratterizzati dai loro eroi vestiti di spandex che mi hanno deluso, e questa è la mia personale top list dei più grandi di loro.

(10) Guardiani della Galassia Vol.2

Il primo è davvero venuto fuori dal nulla, e anche se avevo letto un paio di fumetti in anticipo su cui Gunn ha basato il suo gioco di antieroi colorati al profumo di polpa, non ero davvero preparato a quanto sarebbe stato fantastico Guardiani della Galassia. Questo significava, naturalmente, che le mie speranze per il sequel erano alte. Più musica anni '80, più Drax, più Star-Lord ed Ego the Living Planet in mezzo a tutto questo. Avevo grandi aspettative. Alle stelle. Cosa che avrei dovuto saltare, perché questo sequel era così stanco, così noioso. A parte una singola scena di successo tra Mantis e Drax, Gunn è davvero uscito dai binari e la delusione è stata un dato di fatto.

(9) Squadra suicida

Sembrava un po' una combinazione perfetta. End of Watch/Training Day-Ayer, un gruppo di cattivi oscuri, scontrosi, violenti e maltrattatori di bambini che ora agirebbero come eroi per evitare di essere giustiziati in prigione. Con il personaggio dei fumetti sempre sottovalutato Deadshot e Harley in prima linea. Certo, avrebbe potuto essere davvero buono. Pesante. Oscuro. Insanguinato. Violento e, in mezzo a tutto questo, Batfleck avrebbe dovuto presentarsi, pronto a picchiare. Il film che abbiamo ottenuto non è stato altro che un grande, costoso super fallimento, tuttavia, e la delusione è stata ovviamente grande. Tuttavia, da qualsiasi parte la guardi, è meglio del reboot di Gunn's Suicide, che si erge saldamente come la battuta sul pene più lunga e concentrata del mondo.

(8) Calcio in culo 2

Adoro Mark Millar e amo davvero Kick-Ass in forma di fumetto. Sono anche molto, molto affezionato all'adattamento di Matthew Vaughn, che ora ha 15 anni, che cattura perfettamente l'essenza del fumetto. Il sequel, tuttavia, non lo fa. Stiamo parlando di un fango flaccido e annacquato che non avrebbe mai dovuto essere rilasciato. Ricordo che la delusione fu enorme.

(7) Uomo Ragno 3

Spider-Man 2 è, a mio parere, non solo il miglior film di Spider-Man in assoluto, ma è anche il terzo miglior film a fumetti mai realizzato. Un capolavoro ultra-colorato che cattura perfettamente Doc Op e Parker in un modo che nessun altro film sul ragno vestito di rosso di Stan Lee si è avvicinato a fare. Sandman, Venom, la scena del ballo in cui Parker diventa emo - tutto era brutto qui.

(6) Sin City: una dama per cui uccidere

Se mi svegli nel cuore della notte e sotto la minaccia delle armi mi chiedete la mia personale lista dei migliori film a fumetti di tutti i tempi, risponderò a Watchmen (Director's Cut, ovviamente) come numero uno e Sin City al numero due. Per sempre e per sempre. Per un'eternità assoluta. Ecco quanto amo l'adattamento assolutamente perfetto di Robert Rodriguez dei miei fumetti adolescenziali preferiti, il fantastico Sin City di Frankie Miller. Per quanto sia bello, il film, per quanto terribile penso che il secondo sia dove invece nulla funziona come dovrebbe. Se c'è un film qui che non avrebbe mai dovuto essere fatto, è A Dame to Kill For.

(5) Deadpool e Wolverine

Il primo film di Deadpool è emerso davvero da quel proverbiale fumo dopo la "fuga di notizie" sconosciute di Ryan Reynolds del materiale proof of concept che la Fox ha rifiutato, che poi è diventata una questione di isteria online che lo studio alla fine ha dovuto solo finanziare. Per molti versi, Deadpool è stata una di quelle produzioni cinematografiche che non sarebbero mai dovute esistere, ma una volta uscito, si è rivelato un colpo di genio, dal tono azzeccato, orribilmente divertente, contorto e assolutamente fantastico. Il secondo, con un Cable che digrignava i denti al centro di tutto, era anch'esso buono, anche se mai così buono, mentre il terzo fu un piccolo disastro. Quando Reynolds ha finalmente ottenuto il permesso della Disney di permettere agli amici dei fumetti (che hanno sempre odiato amarsi) Pool e Logan di lavorare insieme, sembrava che il miglior film a fumetti del mondo potesse essere scritto Deadpool & Wolverine. Ma non è stato così. Tutt'altro. A chilometri di distanza. Deadpool & Wolverine in realtà non parlava di nulla, e l'intera faccenda con il modo in cui saltavano tra scene casuali senza un vero filo conduttore o un denominatore comune oltre a parolacce e borbottii, mi ha fatto seppellire la mia testa da vecchio tra le mani più di una volta.

(4) Il Batman

È vero che all'inizio ero estremamente scettica sul fatto che lui sarebbe stato in grado di lavorare nel ruolo, il vecchio principe di Twilight Emo-Robert. Ma il fatto che il talentuoso regista de Il pianeta delle scimmie Matt Reeves fosse al timone e che volesse immergersi nel Se7en di Fincher e realizzare una storia poliziesca oscura, gotica e pesante con il minor eroismo colorato possibile sembrava super attraente. Anche il pinguino gangster più truccato di Farrell sembrava super promettente in precedenza, così come il direttore della fotografia Greig Fraser. Il risultato finale è stato bellissimo da morire. Uno dei film più belli che abbia mai visto, grazie soprattutto a Fraser e grazie all'uso della suite di effetti di Epic Games. Come film, era un'imitazione di Se7en sottile, vuota, echeggiante, a metà, in cui la superficie era più importante della sostanza in ogni scena, e come film di Batman, era quasi altrettanto brutto del film di Clooney.

(3) L'uomo d'acciaio

Non sono mai stato un fan di Superman come eroe, e quindi non ho mai letto molti fumetti con le imprese ad alta quota dell'alieno vestito di mutande, ma ho comunque pensato che Snyder di Watchmen, con l'aiuto di Chris Nolan (sceneggiatura), avrebbe potuto farne qualcosa. Il casting di Crowe nel ruolo del padre Jor-El, di Costner nel ruolo del padre adottivo Kent e di Cavill nel ruolo di Superman sembrava brillante in anticipo, e non vedevo l'ora di avere un tono più oscuro e serio, come quello che Nolan ha portato nei suoi tre film di Batman. Nonostante un inizio decente, le scuse per il costume di Superman e un'interpretazione decente del personaggio da parte di Henry, L'uomo d'acciaio è stato ed è comunque una delle più grandi delusioni cinematografiche della mia vita adulta. L'attenzione è sempre stata sulla malizia e sullo spettacolo piuttosto che sui personaggi ed è diventato rapidamente nervoso, disordinato e generalmente cattivo.

(2) Superuomo (2025)

Sembrava piuttosto divertente all'inizio quando Gunn ha iniziato a parlare di voler fare una polpa ultra-colorata con un tono anni '60 del suo "nuovo" Superman. Immaginavo in parti uguali Gli Incredibili della Pixar e il sottovalutato Super (2010) di Gunn, ma alla fine non ho ottenuto nulla di tutto ciò. Superman (2025) mi è sembrato come se noi, gli spettatori, fossimo stati catapultati in una serie Warner/CW in corso dopo nove episodi, e come se l'ambizione di Gunn fosse quella di parodiare l'intero genere, ma avesse cambiato idea a metà e invece avesse gettato a mare i suoi concetti e gettato a mare tutti quegli universi paralleli, buchi neri e distruzione totale dell'intero cast di supporto che lui stesso ha detto di odiare. Per me, Superman (2025) è uno dei peggiori film dell'anno e un'enorme, enorme delusione.

(1) Avengers: Fine del gioco

Per undici anni e in 22 film, Feige & Co avevano costruito, costruito, costruito e costruito l'universo condiviso più ambizioso e soprattutto sontuoso della storia del cinema e quando finalmente ci sarebbe stato un crescendo multimiliardario sotto forma di Endgame, mi sembrava ovvio che avremmo visto battaglie di un'ora tra Thanos e il suo esercito contro i Vendicatori che supponevo si sarebbero riuniti in grandi gruppi e si sarebbero vendicati per il grande uomo viola" schiocco". Pensavo che Hulk sarebbe emerso dal suo brutto periodo di impotenza e finalmente si sarebbe vendicato di Loki e di Widow e ho pensato che Fat Thor fosse solo un cattivo stratagemma di pubbliche relazioni per confondere noi fan, in anticipo. Come si è scoperto, i fratelli Russo e Kevin Feige hanno messo in moto così tante idee losche che il risultato finale del gran finale di un viaggio di supereroi durato undici anni sarebbe finito per essere l'anti-climax più costoso nella storia del cinema.