Ousmane Dembélé ha alzato il Pallone d'Oro lunedì sera a Parigi, rallegrando i tifosi del PSG che hanno festeggiato per le strade di Parigi (nonostante ciò, un'ora prima, il PSG avesse perso contro il Marsiglia in le Classique e perso la leadership in Ligue 1. Dembélé era il favorito, ma in molti pensavano che Lamine Yamal potesse vincere.

L'adolescente del Barcellona è arrivato secondo. Suo padre disse che "era successo qualcosa di strano" perché avrebbe dovuto essere il vincitore, come il miglior calciatore del mondo (gli altri non lo considerano nemmeno il miglior giocatore del club). Tuttavia, a quanto pare i voti non sono stati così stretti come alcuni potrebbero pensare.

Dopo il Pallone d'Oro, L'Équipe pubblica un elenco completo di tutti i voti di tutti i 100 membri della giuria (un giornalista per paese). Non sarà pubblicato fino a ottobre, ma secondo Vincent Garcia, caporedattore de L'Équipe, la vittoria di Demblé è stata chiara (via RMC Sport).

"Se devo darti un indizio, non c'è stata gara, onestamente. Ousmane vinse con un ampio margine. Ha ottenuto in gran parte il sostegno dei nostri giudici del Pallone d'Oro. È un vincitore del Pallone d'Oro che, a priori, è un'autorità tra i nostri giudici."

"Vitinha ha ottenuto alcuni primi posti, così come Achraf Hakimi, ma non molti", ha aggiunto Garcia. "Ousmane Dembélé ha vinto il voto con un ampio margine in tutti i continenti, sia in Africa, Europa, Sud America o Nord America. Un Pallone d'Oro chiaro e inconfondibile."

L'anno scorso, Rodri ha vinto Vinícius Jr. per soli 41 punti (Rodri ne aveva 1170, Vini 1129).