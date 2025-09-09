Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il film: Il castello dell'infinito

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto un giovane Tanjiro Kamado strisciare nella neve di quella notte nella foresta quando la sua famiglia è stata uccisa e sua sorella Nezuko trasformata in un demone, e implorare per la sua vita Giyu Tomioka di lasciarla salvare. Molto tempo, da quando gli ultimi pezzi della guerra apparentemente eterna tra Muzan Kibutsuji e il corpo degli Ammazzademoni sono caduti sul tabellone e gli ingranaggi del destino hanno iniziato a girare. Abbiamo visto questa coppia crescere, rafforzare il loro legame e forgiarne di nuovi mentre aiutavano a rendere il mondo un posto migliore purificandolo dalla minaccia demoniaca. Ma ora è arrivato il momento della resa dei conti finale. Muzan ha fatto la sua mossa e ha intrappolato Tanjiro e il resto del Demon Slayer Corps, inclusi i suoi migliori guerrieri, gli Hashira, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo convenzionali chiamata Castello dell'Infinito. È l'inizio della fine per Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer, come pure lo conosciamo, che era già uno dei manga più importanti dell'ultimo decennio, ha fatto colpo sulla scena anime creando, con un'attenzione esacerbata ai dettagli e alla cura, una delle migliori serie della storia. La sua qualità di animazione è pari solo al carisma dei suoi personaggi o al fantastico montaggio delle sue scene d'azione, così come alla sua memorabile colonna sonora. In questo contesto e dopo aver seguito la sua storia quasi dai suoi inizi sullo schermo, dopo aver goduto dei suoi capitoli di videogiochi, non vedevo l'ora di sedermi al cinema e godermi questo spettacolo su uno schermo gigante, con il suono fragoroso e circondato da altri appassionati.

Infinity Castle inizia con un brevissimo flashback dei momenti finali dell'Hashira Training Arc, come è conosciuta l'ultima stagione televisiva. Ma da quel momento in poi e per la prima ora, il filmato è un vero e proprio festival di musica deliziosamente ben animata e coreografie di battaglia. Saltiamo tra i vari personaggi principali (sia Tanjiro che Inosuke e Zenitsu e l'Hashira) mentre si fanno strada attraverso questo universo di edifici tradizionali dell'era Edo che cambiano orientamento e sfidano le leggi del mondo fisico. I Demon Slayer sanno di essere in svantaggio e devono affrettarsi a finire Muzan, ancora indebolito dai recenti eventi, quindi la notte in cui si svolgeranno i tre film che concludono la storia sarà una corsa contro il tempo e la morte nella loro ricerca.

Infinity Castle può permettersi di scontare la pena ad alcuni dei suoi personaggi secondari più amati dai fan, e la prima metà del film ruota attorno a questo, oltre a mostrarci gli scontri tra gli Hashira e le Lune Superiori, i demoni più potenti. Non ho intenzione di mentirvi, c'è spazio per la gioia, ma anche per le lacrime di rabbia, e non esagero se dico che, se arrivate come me avendo schivato tutti gli spoiler per l'uscita estiva in Giappone o avendo cercato epiloghi dei personaggi nelle pagine del manga concluso, vi aspetta qualche sorpresa che vi farà sobbalzare dalla sedia. Si nota anche che il formato cinematografico permette un investimento economico nel rendere le battaglie molto più spettacolari, e non ricordo di aver visto nell'animazione giapponese effetti CGI migliori nelle esplosioni e nella polvere che si alza che qui. Uno spettacolo monumentale.

Annuncio pubblicitario:

Il fulcro del film è, ovviamente, il confronto tra il protagonista Tanjiro e la Terza Luna Superiore, Akaza. È una battaglia che si prepara da diverse stagioni ormai, ed è sicuramente un momento che i fan assaporeranno ad ogni secondo sullo schermo. C'è anche molto spazio per riflettere e avventurarsi su dove sta davvero andando la narrazione del personaggio di Tanjiro e cosa lo rende così speciale come Demon Slayer, mentre vediamo alcuni flashback rivelatori sulla famiglia Kamado e sullo stesso Akaza. Perché il vero potere di Tanjiro non è la sua spada fiammeggiante e il suo stile Hirokami Kagura, è quello di risvegliare il lato umano di coloro che lo circondano, anche se hanno cessato da tempo di essere umani.

Naturalmente, condensando quella che avrebbe potuto essere mezza stagione di anime in un unico film, ed essendo anche la prima parte di una trilogia conclusiva, il ritmo non è quello che tu come spettatore vorresti. Ci sono personaggi che concludono i loro archi narrativi nel franchise, e logicamente il film ci mette molto tempo, ma ce ne sono altri come Zenitsu che meritavano decisamente di più. E forse la cosa che mi ha lasciato più freddo (senza nulla togliere al fatto che è comunque migliore della maggior parte degli altri film e serie del genere) è che la colonna sonora di Infinity Castle non era così spettacolare e memorabile come lo era nella serie. Ci sono molte tracce che fondono il ritornello, le chitarre elettriche e gli strumenti tradizionali giapponesi che sono la firma dello stile dei Demon Slayer. Li ho trovati un po' meno efficaci che in altri momenti.

Alla proiezione per la stampa abbiamo spaziato dagli appassionati di anime ai giornalisti dei giornali nazionali e ai critici cinematografici mainstream. Sospettavo che alcuni si sarebbero divertiti molto più di altri, ma la verità è che durante le due ore e mezza di Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, e dopo che le luci si sono accese dopo i titoli di coda, il silenzio è stato assolutamente reverenziale, quasi religioso: una storia travolgente che chiunque, anche se non è un fan abituale degli anime, potrebbe capire ed entrare in empatia, ma c'è di più. L'attesa fino al prossimo film sarà disperata, ma questo significa solo che avremo almeno altre 4 o 5 ore di grandi anime da aspettarci nei prossimi anni.

Annuncio pubblicitario: