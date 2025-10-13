Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il film: Il castello dell'infinito batte il record come film straniero con il maggior incasso nella storia degli Stati Uniti

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle continua a stupire sia gli amici che gli estranei come uno dei più grandi successi del 2025 nei cinema di tutto il mondo. Abbiamo già parlato dei suoi precedenti record al botteghino internazionale, ma ora siamo qui per riconoscere un altro onore: essere il film straniero di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti.

Si tratta di un'impresa assolutamente enorme, che è riuscita a spodestare Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) dal suo trono, secondo i dati aggiornati di Box Office Mojo. Il film di Ang Lee ha incassato più di 128,5 milioni di dollari nelle sale statunitensi e l'ultimo film di Kimetsu no Yaiba ha superato i 128,6 milioni di dollari questo fine settimana.

Questo risultato è l'ennesima tacca sul foglio di Tanjiro Kamado e amici, che ora sono nella top 5 dei film di maggior incasso dell'anno in tutto il mondo. Lo scorso fine settimana ha anche superato il live action How to Train Your Dragon e ha portato il suo totale al momento della stesura di questo articolo a $ 648 milioni. Ed è ancora in onda.

Hai già visto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle? Se non sai ancora cosa aspettarti, non perderti la nostra recensione.