L'uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle il 12 settembre è una tappa obbligata per tutti i fan degli anime in Occidente. Il film sarà il primo di una trilogia che concluderà la storia del Demon Slayer Corps guidato da Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko mentre affrontano il demone Muzan, la progenie originale e padre di tutti gli altri demoni. Sarà una data che anche i fan del manga attendono con ansia da quasi un decennio. Un evento memorabile.

Il tempismo è spesso tutto, e posso solo applaudire la saggezza di Sega che rilascia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 un mese prima di andare al cinema. Il titolo è un sequel diretto e tecnico di The Chronicles of Hinokami del 2021, dove ci è stata presentata la sua storia (leggermente diversa dall'anime, per servire più di una varietà di combattimento) in cui un giovane carbonaio di nome Tanjiro Kamado viene spinto in una vita di allenamento e difficoltà per diventare un cacciatore di demoni e restituire l'umanità a sua sorella Nezuko, L'unico sopravvissuto della sua famiglia assassinata, che è stato anche trasformato in un demone. Insieme ai suoi amici e alleati nella Demon Slayer Corps, Tanjiro protegge il popolo giapponese dalla minaccia che si nasconde nella notte.

Quel primo titolo ha stabilito tutta la struttura di gioco che si trova qui, azione in tempo reale con combattimenti in arena chiusa e sviluppo lineare delle missioni, godendo delle voci dei doppiatori dei personaggi originali sia in giapponese che in inglese. Ora, tuttavia, la gamma di personaggi è stata ampliata, insieme a migliori abilità e nuove zone e livelli di potenza, quindi la battaglia traDemon Slayers i corpi e i demoni cresce di intensità.

Scomponendo il Hinokami Chronicles 2, il Story Mode inizia subito con un tutorial di combattimento ed esplorazione ambientale che serve a prendere confidenza con i controlli, ma anche a sollevare le sopracciglia. Quattro anni dalla versione precedente, ma né Aniplex, né CyberConnect2 hanno osato aprire i loro scenari, anche se solo un po' per incoraggiare una maggiore immersione nel mondo di Kimetsu No Yaiba. Ogni capitolo è una lunga linea retta impossibile da perdere che ti porta da un combattimento all'altro, passando attraverso una serie di dialoghi e oggetti da collezione nel mezzo, e l'occasionale missione secondaria che offre piccoli aggiornamenti passivi al personaggio. Le abilità di esplorazione aggiunte sono del tutto irrilevanti, ad eccezione della marcatura con una linea colorata dove esattamente dovresti andare o con chi dovresti parlare. Ancora una volta, uno scenario più ampio avrebbe dato più di un senso di imballaggio a questa piccola aggiunta, che, d'altra parte, non disturba la naturale progressione del gioco.

La storia "originale" segue lo stesso percorso attraverso il Entertainment District Arc, il Blacksmith Village Arc e il Hashira Training Arc. La cosa buona è che l'insieme dei personaggi giocabili qui si espande non solo a Tanjiro e ai suoi inseparabili amici Zenitsu e Inosuke, ma anche al potente Hashira, il guerriero più forte degli Demon Slayers. Si tratta di missioni che, ancora una volta, non si svolgono ovviamente nell'anime, ma servono a dare uno strato di profondità a questi misteriosi personaggi, almeno fino all'arrivo del Infinity Castle Arc. Questo è nella modalità normale Campaign, ma se per qualsiasi motivo ti sei perso quel primo titolo e vuoi vedere cosa aveva da offrire passando attraverso alcuni dei suoi momenti più epici, c'è una modalità chiamata The Path of the Demon Slayer che ti permette di passare attraverso l'iniziale Arcs fino a Infinity Train.

Il punto in cui questo nuovo capitolo si è espanso in modo significativo è nel Versus Mode, al punto che il gioco si trasforma da un'avventura d'azione a un titolo di combattimento dopo aver completato la storia. Questa volta ti è permesso giocare sia il Pillars che i demoni del Upper Moons, e ognuno ha il proprio set di combo e attacchi personalizzati. VS Mode è davvero il nucleo di The Hinokami Chronicles 2, ed è anche ciò su cui si basa l'obiettivo dopo la modalità storia, che è quello di sbloccare tutti i 40 personaggi giocabili (anche se c'è un "trucco", poiché alcuni sono solo varianti di altri a seconda del momento anime che rappresentano). Versus Mode può essere giocato da solo o in multiplayer locale e online, ed è interessante per i fan di Demon Slayer, ma forse non tanto per i fan dei giochi di combattimento. Spesso le mosse, e soprattutto l'impatto delle combo, mancano della precisione necessaria per essere considerato un gioco tecnico, anche se la gamma di abilità, i combattenti di supporto, le schivate e gli attacchi finali possono darti qualche ora per padroneggiarli e goderteli in compagnia.

Importante: solo perché non è un titolo di combattimento preciso e tecnico non significa che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 non sia un gioco ben costruito. Non uno strano sobbalzo, non un calo di fotogrammi nelle sfide Story Mode o Battle Mode che sono stato in grado di testare. Giocando su PS5, non ho notato alcun sussulto o bug e tutti i combattimenti sono divertenti a 60 fps, compresi gli attacchi finali.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, nonostante alcune limitazioni, arriva ad accompagnare ancora una volta i fan di uno degli anime più di qualità e popolari dell'ultimo decennio, che sfrutta anche la sinergia con il suo ultimo arco narrativo per chiamare a provarlo a una base più ampia di giocatori. Se sei un fan di Demon Slayer, non dovresti perderlo.