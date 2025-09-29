Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Il Castello dell'Infinito supera Superman e diventa il settimo film con il maggior incasso dell'anno in tutto il mondo

A Hollywood non sfugge che due dei più grandi successi al botteghino dell'anno sono produzioni asiatiche che hanno avuto successo abbastanza grande nei loro paesi d'origine da sostenere da sole l'economia di una piccola nazione, come nel caso di Ne Zha 2 (un film che, tra l'altro, arriverà presto nelle sale statunitensi), o hanno debuttato come un fenomeno globale che i fan di tutto il mondo hanno celebrato e sostenuto. Quest'ultimo è quello che è successo a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle è uscito il 12 settembre in tutto il mondo, tranne che in Giappone, dove aveva già battuto tutti i precedenti record per l'anime nei cinema. Da allora, ha mantenuto un'ascesa fulminea al botteghino mondiale, superando Superman di James Gunn questo fine settimana. E non sembra che si fermerà qui, con la F1 di Brad Pitt a soli 10 milioni di dollari dietro.

Raggiungere la top 3 sarebbe già un demone troppo potente da sconfiggere per il film di Aniplex e Toho Animation, dato che il podio del 2025 rimane incrollabile con Ne Zha 2, Lilo and Stitch e A Minecraft Movie, tutti sopra i 900 milioni di dollari al botteghino, secondo i dati di Koimoi.

I 10 maggiori incassi al botteghino globale del 2025



Ne Zha 2: 2,2 miliardi di dollari

Lilo & Stitch: 1,04 miliardi di dollari

Un film di Minecraft: $ 957.84 milioni

Jurassic World Rebirth: 867,1 milioni di dollari

Come addestrare il tuo drago: $ 635.5 milioni

F1: 626,5 milioni di dollari

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il film: Infinity Castle: 616 milioni di dollari

Superman: 615,9 milioni di dollari

Mission: Impossible - The Final Reckoning: 598,8 milioni di dollari

I Fantastici Quattro: Primi passi: 521,30 milioni di dollari



Cosa ne pensate del successo di Guardiani della Notte: Kimetsu no Yaiba - Fortezza Infinita?