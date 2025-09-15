Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle raggiunge un weekend di apertura da 70 milioni di dollari negli Stati Uniti

La scorsa settimana abbiamo potuto assistere alla premiere di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, e nella nostra recensione lo abbiamo definito uno dei migliori film anime mai realizzati, oltre a dare un ottimo inizio all'arco finale di Kimetsu no Yaiba. L'uscita occidentale (è uscito in Giappone lo scorso luglio) aveva suscitato grandi aspettative tra i fan perché Sony Pictures lo aveva scelto per un'uscita nelle sale, cosa che non è molto comune con i film basati su serie anime. Sembra che questa volta abbiano fatto bene.

Diciamo questo perché diversi media, tra cui Variety, hanno dichiarato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle è diventata la migliore apertura per un film anime negli Stati Uniti, con più di 70 milioni di dollari. Per darvi un'idea, il record precedente in questo genere era detenuto dal primo film Pokémon, che ha incassato 39 milioni di dollari nel 1999.

Infinity Castle è stata anche la migliore apertura per un film straniero nella storia e rivendica anche il record per la migliore uscita animata R-rated (+18) della storia.

Premi meritati per l'inizio di una trilogia nelle sale cinematografiche che, ne siamo certi, aprirà ulteriormente le menti dei vertici dei distributori per continuare a sostenere questo genere al di fuori del Giappone e portarlo anche nelle sale.

