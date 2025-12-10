Demon Tides si avventurerà sulle onde aperte a febbraio 2026

Nella vetrina Day of the Devs che si allineava con The Game Awards per il 2025, lo sviluppatore Fabraz ha fatto un'apparizione per rivelare al mondo la data esatta di lancio del suo prossimo platform demoniaco, Demon Tides.

Arrivato su PC e Nintendo Switch 1, il gioco colorato sarà lanciato già dal 19 febbraio 2026, in cui potremo iniziare il nostro viaggio come la protagonista effervescente nota come Beebz, che si unisce al suo insolito equipaggio mentre viaggiano per gli oceani di Ragnar's Rock in un viaggio di auto-scoperta.

A differenza di un platform normale che ha un ritmo più rilassato e costante, Demon Tides è costruito con lo speedrunning al centro grazie all'incorporazione di un sistema di fantasmi che ti permette di combattere con altri giocatori e puntare ai migliori momenti possibili nelle varie sfide e attività.

Se conosci il lavoro di Fabraz e ti stai chiedendo se dovresti giocare a Demon Turf prima di provare Demon Tides, lo sviluppatore osserva che incoraggia i fan a sperimentare prima di tutto questo nuovo gioco, poiché, sebbene tecnicamente sia ambientato dopo Demon Turf, è stato fondamentalmente costruito affinché i nuovi giocatori possano iniziare subito.

Farai il check-out Demon Tides a febbraio?