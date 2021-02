Demon's Souls - La recensione del remake spettacolare per PlayStation 5

Stai guardando Pubblicità

Nel 2009 (2010 in Europa) From Software ha prodotto un gioco, che ha dato vita a un sottogenere completamente nuovo, noto ora come "soulslike". Il titolo era il notoriamente difficile Demon's Souls, che vede i giocatori esplorare un mondo fantasy oscuro e punitivo, combattendo contro molti boss impegnativi in un gioco di ruolo, all'epoca, davvero unico. Ora, gli esperti di remaster e remake, Bluepoint Games, hanno ricreato Demon's Souls praticamente da zero, infondendo nuova vita a questo classico ormai vecchio di più di un decennio. E il titolo è incredibile, nonostante siano trascorsi 11 anni!

Il più grande cambiamento in questo remake è ovviamente la grafica. Dato che questo gioco è stato ricostruito interamente da zero, Bluepoint ha potuto creare un gioco dall'aspetto incredibile, e a mio parere il gioco più bello visto finora su PlayStation 5.

Offre tanti dettagli splendidi e impressionanti, come il sangue che schizza su tutta la tua armatura quando fai a fette i nemici con la tua spada, frammenti di legno che volano in aria quando rompi casse e barili, polvere visibile e scintille quando attivi le vecchie leve. I boss hanno ovviamente ottenuto le stesse cure amorevoli e hanno un aspetto fantastico. Alcuni hanno persino assistito ad alcuni cambiamenti artistici, come Penetrator, che ora ha questo effetto fumo rosso che danza elegantemente attorno alla sua spada rendendola più potente che mai. Gli incantesimi appaiono ancora più spettacolari e, quando li lanci, ora creano un'onda d'urto che colpisce anche le cose nell'ambiente, non solo i nemici, un aspetto che aggiunge maggior realismo al gioco.

Tutto ha un aspetto incredibile, nitido, con dettagli e colori sorprendenti. Non c'è il ray tracing, ma l'illuminazione è comunque ottima e anche i riflessi, come quelle delle pozzanghere d'acqua o su un'armatura lucida, sono piuttosto belli. I nuovi effetti di luce fanno davvero una grande differenza. Tutto ciò contribuisce a creare un'atmosfera unica, di gran lunga migliore rispetto all'originale. Puoi scegliere tra due modalità grafiche durante la riproduzione: una modalità cinematografica nativa 4K/30 fps e una 1440p con upscaling alla modalità prestazioni 4K/60 fps. In giochi come questo, dove la precisione e il tempismo sono la chiave del successo, un framerate fluido si rivela molto utile, quindi consiglierei di dare la priorità a quest'ultimo - e sembra comunque incredibile a prescindere. La modalità cinematografica è piacevole da avere per coloro che vorrebbero giocare con la nuova modalità foto del remake, e puoi passare dalla modalità cinema a quella performance in qualsiasi momento durante il gioco.

Inoltre, non dimentichiamolo, anche le animazioni sono state molto curate. Tutto ha un aspetto fantastico, senza instabilità o altro, cosa che ho trovato nell'originale. Mi sento come se avessi il pieno controllo del mio personaggio in ogni momento e non ho mai fatto gli stessi stupidi errori fatti tante volte prima a causa di lag o glitch. Sono state aggiunte anche nuove animazioni di attacco. Non era proprio necessario, ma di certo non mi posso lamentare!

Anche la telecamera è stata rielaborata e risulta molto meglio dell'originale. Non si blocca su certe parti così spesso ora, ma può ancora essere un po' traballante nei corridoi stretti. Ora, quando pugnalate i nemici alle spalle, la telecamera zooma un po' in avanti per offrire una visione migliore. Questo aspetto mi piace molto.

Se hai familiarità con l'originale, sai che alcuni nemici si comportano in modo strano, come imbattersi in ostacoli e continuare a correre senza andare da nessuna parte. Alcuni nemici schivano stupidamente gli attacchi, andando incontro a una morte certa, come quando rotolano giù da una sporgenza senza motivo. Preferirei che morissero sotto la lama dalla mia spada anziché saltare nel vuoto e trovare lì il loto destino. E questo vale anche per il remake.

World Tendency resiste nel gioco, quindi non aspettarti che venga rimossa. Alcuni lo odiano, altri lo adorano. Personalmente lo adoro, poiché influenza il mondo in base al modo in cui giochi. Ad esempio, se muori molto spesso in forma umana, il mondo di gioco ti punisce propendendo sempre più verso Pure Black World Tendency, che rende i nemici ancora più impegnativi aggiungendo anche i Black Phantom extra duri. Se ottieni Pure White World Tendency, ad esempio battendo i boss, sconfiggendo i giocatori invasori, uccidendo i Black Phantom quando la World Tendency è già nera, o semplicemente evitando di morire in forma umana (tra le altre cose che non sono affatto ben spiegate , e per me restano ancora un mistero ...), il mondo sarà un po' più amichevole nei tuoi confronti, rendendo i nemici meno impegnativi con meno salute e potenza d'attacco inferiore (lasciano anche meno anime, però). World Tendencies altera anche il mondo intorno a te, dandoti accesso a luoghi che non potresti raggiungere prima se ottieni Pure Black o Pure White World Tendency. Anche se personalmente adoro questo sistema, in quanto aggiunge rigiocabilità al gioco, andava spiegato molto meglio nel gioco.

Bluepoint ha apportato alcune piccole modifiche all'esperienza complessiva per renderla un po' più piacevole. Ad esempio, il gioco ci consente finalmente di viaggiare tra le Pietre dell'Arcipelago sbloccate all'interno di un mondo anziché farci tornare al Nexus solo per rientrare di nuovo nello stesso mondo, rendendo l'esplorazione dei mondi molto più divertente e molto meno fastidiosa.

Anche se comprendo che Bluepoint volesse che il remake rimanesse il più fedele possibile all'originale, avrebbero potuto almeno prendersi la libertà di rimuovere il fastidioso limite di inventario. Ho sempre pensato che questa fosse una caratteristica inutile, che non avrebbe dovuto esserci nel gioco. Non si aggiunge nemmeno al livello di difficoltà o altro, è solo fastidioso. Non è mai stato nemmeno usato nei giochi successivi. Fortunatamente, hanno aggiunto un'opzione per trasferire equipaggiamento e oggetti direttamente dal tuo inventario alla scorta in Nexus mentre si trovava in un livello, rendendolo un po' meno frustrante, ma mi infastidisce ancora un po'.

Mentre il sound design dell'originale mi è apparso un po' semplice, con mancanza di varietà, il sound design nel remake di Bluepoint è di prim'ordine. Contribuisce ulteriormente all'atmosfera già incredibile del gioco. Alcuni fan più accaniti, tuttavia, potrebbero rimanere delusi dal fatto che la musica sia stata ri-registrata con un'orchestra, poiché appare diversa dall'originale, ma, per quanto mi riguarda, è in senso positivo.

Per riassumere, Bluepoint Games dimostra ancora una volta di essere i sovrani assoluti dei remake, e questo è di gran lunga il migliore che abbiano realizzato. Come ho detto prima, penso che questo sia il gioco più bello disponibile su PS5, e lo dico davvero. Non è solo bello, ma è anche fantastico da giocare (anche il feedback tattile del DualSense aggiunge un tocco in più all'esperienza). È sempre lo stesso gioco punitivo, ma migliore. Se ti piace una bella sfida e hai pazienza, dovresti davvero prendere in considerazione l'idea di provare questo gioiellino quando deciderai di acquistare una PS5.