Denis Villeneuve confermato come regista per il prossimo film di James Bond

Non sappiamo ancora chi interpreterà il prossimo James Bond - un franchise che ora appartiene ad Amazon. Quello che sappiamo, però, è chi dirigerà. Secondo quanto riportato da Deadline, Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Dune e Dune: Parte Due) è confermato per assumere il ruolo, in linea con le recenti indiscrezioni.

La scelta di Villeneuve suggerisce che il prossimo film di James Bond richiederà probabilmente un bel po' di tempo, dato che attualmente sta lavorando al terzo film di Dune, che non uscirà prima di dicembre 2026. È probabile che il prossimo film di James Bond non uscirà prima del 2028.

Lo stesso Villeneuve vede l'incarico come un onore e afferma in un comunicato ufficiale:

"Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, sin da Dr. No con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me, è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni a venire. Questa è una responsabilità enorme, ma anche incredibilmente eccitante per me e un grande onore. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportarlo sullo schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la fiducia".

Cosa ne pensa della scelta del regista per il prossimo film di James Bond, che sarà anche l'inizio di una nuova era?