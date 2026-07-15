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C'è un termine che probabilmente hai scoperto se hai passato abbastanza tempo in spazi adiacenti ai videogiochi che, per quanto ci provi, cosa che ammetto non è stata molta, non riesco a togliermi dalla testa: sensazione di gioco. Beh, non è proprio così, non è la parola stessa che continua a girarmi in testa, ma piuttosto una domanda: cos'è, in realtà?

Nel corso degli anni e attraverso il puro discorso online, si è diviso in un termine piuttosto pragmatico che comprende praticamente ogni aspetto dietro le concezioni del game design come questione tecnica... E un aggettivo molto, molto più nebuloso che molti di noi usano per comunicare un certo sentimento, parole precise semplicemente non riescono a trasmettere correttamente. Game Feel come un nome proprio è incredibilmente affascinante a modo suo—''Game Feel'' di Steve Swink, molto appropriatamente intitolata, è una lettura obbligata a questo riguardo—ma è il suo secondo significato astratto che trovo così interessante e, in un certo senso, affascinante.

Molti non riescono davvero a descrivere cosa significhi per loro la sensazione di gioco, eppure allo stesso tempo tutti la comprendiamo, una catarsi unica che non è innata all'atto di giocare a qualsiasi gioco, ma una sensazione particolare che in quel momento sembra intrinseca all'esperienza stessa, quando in realtà è il risultato diretto di una serie di decisioni toccanti che attivano i nostri recettori e impulsi cerebrali in modi che vanno oltre semplici picchi di dopamina; Un gioco che si gioca bene può essere buono, ma uno che si gioca come un sogno può riprogrammare tutto il tuo cervello al volo, farti vivere tutto attraverso l'azione immediata e la sola reazione. Ovviamente, non tutti i giochi possono raggiungere questo obiettivo.

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Non tutti i giochi possono ottenere ciò che Denshattack! fa.

Non sto girando le parole quando dico che ciò che Undercoders è riuscito a realizzare va oltre lo straordinario; un team che già associavo alla continua reinvenzione e all'esplorazione delle idee di gameplay fino al massimo dei limiti era destinato a portare qualcosa di interessante con qualcosa di selvaggio e alla moda come Denshattack!, il culmine di una quantità esagerata di tropi anime e la natura bombastica delle opere Shonen solo grazie alla sincerità e al talento, e sì, è MOLTO che... Ma anche molto, molto di più.

È un gioco che parte a pieno ritmo e non trova mai motivo di rallentare, né ne ha bisogno; Con un sistema di movimento che, pur essendo letteralmente su binari, si trasforma in qualcosa di assurdo e liberatorio, un mix di feedback quasi perfetto e leggibilità grazie sia alla quantità di effetti sullo schermo che non ostacolano la chiarezza visiva, oltre alla curva più facile e agli avvisi di pericolo, alla maniera dei titoli di corse arcade.

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Quello che inizia come un set di mosse piuttosto semplice di salti e derapate sfruttato meravigliosamente dal design dei livelli migliora solo capitolo dopo capitolo, con nuovi strumenti introdotti man mano che la storia procede e che sembrano per lo più modi divertenti per ravvivare i nuovi livelli, e ogni capitolo che porta una nuova meccanica trova i modi migliori per sfruttarla, Ma sembra che la vera magia inizi quando torni a affrontare livelli già finiti con il tuo nuovo arsenale di trick, una scusa che diventa ancora più giustificata quando non sei limitato a sbloccare adesivi fighi, ma anche a nuovi treni con statistiche e trucchi propri che possono adattarsi ai tuoi punti di forza o capovolgerli.

Questo non significa sminuire il valore reale dei livelli stessi, anzi, per esso; Ogni singolo nuovo è un pezzo di scena completamente nuovo a sé, completamente unico sia visivamente che dal design. Un momento ti ritroverai a rotolare in cima a una ruota panoramica, il momento dopo a fuggire da un vulcano attivo, e più spesso che no giocherai uno spettacolo che normalmente si spargerebbe su un intero mondo concentrato in un unico segmento di un livello di 3-4 minuti mentre le melodie techno più pazzesche ti fanno saltare le orecchie fino al cielo, Eppure non sembra mai troppo.

A volte sembra persino prendere in giro l'idea di restare troppo a lungo nello stesso posto, a un certo punto c'è persino un trucco con una scena precedente che sembra tornare, solo per trasformarsi in qualcosa di completamente diverso, e non sembrerebbe così meritato se non ci fosse la pura varietà a supportarlo, Ma qui anche il tuo obiettivo finale è soggetto a cambiamenti. I quattro tipi di missione—i più comuni raggiungono le fasi obiettivo, i livelli trick, le aree multi-obiettivo e le piste di gara—mantenendo però il principio fondamentale di mantenere la combo in corso, reinventare l'approccio con le proprie opzioni di movimento e ribaltare le sorti dello stress. La maggior parte della mappa è coperta da livelli lineari più lineari dove ti aspettano le sorprese più folli, ma dover improvvisamente gestire un limite di tempo di due minuti o affrontare più di 30 altri denshattacker è altrettanto emozionante, e se mai, è proprio lì che la vera sfida e tensione attenderanno chi non è così interessato alla caccia alle medaglie, che, come spiegherò tra poco, potrebbe essere un piccolo errore.

Non sono nemmeno arrivato ai boss fight, una raccolta dei più intensi incontri pseudo-combattimento che abbia trovato da un po', e mi sembra strano raggrupparli quando nessun altro boss sembra minimamente paragonabile tra loro. Funzionano come test di riflessi più concreti con modi completamente diversi di giocare intorno a loro, battaglie multifasi fuse con il concetto di livello normale che porta una nuova meccanica a sorpresa, e il risultato è una danza caotica di proporzioni mozzafiato. Sono di gran lunga il set di livelli più unico e visivamente impressionante, ma nemmeno questi si discostano dalla vera profondità dei sistemi in gioco in ogni singolo livello, ciò che eleva Denshattack! rispetto al suo stile già impressionante. Un sistema di combo per padroneggiarli tutti.

La base del sistema di trick di Tony Hawk's Pro Skater, fuso con input di trick usciti direttamente da un picchiaduro, è un pitch folle, e i ragazzi pazzi lo hanno davvero reso vivo. Raggiungere la fine di ogni livello è abbastanza facile, in gran parte grazie al sistema di checkpoint molto permissivo, ma è quando si cerca di padroneggiare ogni possibile sequenza di movimento, imparando il tempismo degli input per eseguire trick di difficoltà marcate che potrebbero o meno scontrarsi tra loro o trasformarsi in un completamente diverso se sei abbastanza veloce, Questo potenziale come gioco per tornare più e più volte diventa evidente. Ottenere una medaglia d'oro in qualsiasi livello è un vero traguardo, un segno di maestria che proclama che hai imparato e sopportato trucchi di treno oltre un semplice "andava bene". Devi essere quasi perfetto, reattivo all'istante, raggiungere un livello di esecuzione che ti porti nella zona, sia in senso metaforico che letterale.

Può sembrare assurdo dire che descrivere davvero come si prova a giocare Denshattack! sembra impossibile quando ho passato più di mille parole a cercare di fare proprio questo, ma in realtà è uno di quei giochi che devi giocare per capirlo DAVVERO. Provare la pura soddisfazione di vedere le strade arcobaleno della zona dopo aver concluso una combo con un kickflip fantastico, scoprire i modi in cui puoi allontanarti dalla ripetizione e osare andare su una nuova rotaia anche se non sai cosa ti aspetta, ottenere la pura soddisfazione e stupore ogni nanosecondo che passi a raggiungere quella perfezione, O almeno il più vicino possibile. Questa è pura sensazione di gioco. Cioè Denshattack!

Rispettarlo meccanicamente è una cosa, e il fatto che riesca a essere così facilmente leggibile nonostante le velocità assurde che raggiunge e che ogni errore sembri colpa tua e solo tua è un'altra vittoria a sé stante, ma lo rispetto ancora più di quanto potrei per la densità di opzioni di accessibilità, opzioni che non ho mai modificato ma che possono rendere tutto il progetto per molte, così tante più persone. Poter smanettare con la sfocatura e il tremore da solo renderà l'ingresso molto più fluido per i giocatori che potrebbero avere difficoltà ad adattarsi, figuriamoci a sperimentare, le meraviglie assolute del gioco in gioco, e questo sforzo merita di essere celebrato.

Parlando a lungo della sua sostanza e del piacere innato di suonare semplicemente quella dannata cosa, dovremmo ricordare che questo, in effetti, trasuda stile da ogni orifizio immaginabile. Questo stile fa parte dell'interazione stessa, ovviamente, ma non posso sottolineare abbastanza quanto Denshattack! mi renda felice solo per il fatto di insistere per un po'. È ingannevolmente semplicistico, e intendo il tipo di ingannevolezza positiva; Gran parte della modellazione qui, soprattutto asset meno usati come i modelli dei personaggi che di solito sono nascosti dall'eccezionale arte dei chiavi, sembra un po' grezzo a un esame più attento, ma non c'è davvero spazio nella mente per elaborare un pensiero da aggiungere quando tutto salta così tanto.

Ambienti che si ripetono raramente è una cosa, ma il modo in cui i colori contrastano tra loro e gli effetti mascherano correttamente i bordi più ruvidi dei poligoni trasmettono un'aria che, pur essendo un po' strana in alcune aree, è sempre affascinante, anzi, sembra vivace. Un mare di splendidi miscuglio di colori e scatti elettrizzanti non solo nascondono le imperfezioni, le celebrano e le abbracciano, una testimonianza del fatto che non è necessario apparire sempre bene per apparire fantastici.

Tutto costituisce la busta di un'esperienza che, a tutti gli effetti, si erge come un colosso di divertimento, intrattibilità, dovrebbe essere solo comparsa sovrapposta su fondamenta solida come una roccia... Tranne che in realtà non lo sono. Non è solo che dica che sembra davvero bello ancora una volta o che è un naturale effetto collaterale della storia che si riversa nei livelli stessi, ma che c'è una vera cura in ogni possibile angolo di questo gioco, sia per pura abilità di design sia per il dono del contesto. L'interfaccia è eccellente, evidente anche nei piccoli fanzine che puoi assemblare, incarnando l'uso costante di font e key art che non solo sono bellissimi, ma aiutano a dare ancora più contesto a un Giappone che, nonostante abbia sparato Mach 20, vuole davvero restare con te.

L'azione pura non può sostenere un gioco che funziona a pieno rendimento tutto il tempo, serve una forza trainante abbastanza coinvolgente da far colpire le esplosioni il più forte possibile, e per quanto Denshattack! abbracci così tanti cliché comuni dei media da cui è chiaramente ispirato, mi ha lasciato con la sensazione di voler vedere ancora di più. Non c'è nulla di rivoluzionario nella narrazione, ma il rapido percorso di Emi, da aspirante attaccante a rivoluzionario puro e proprio, è comunque un grande motivante; nel tempo limitato che durano le cutscene dal ritmo frenetico, vediamo le malvagie marachelle della corporazione di Miraido influenzare il mondo in generale e il cast, che, per quanto siano un mucchio di cliché, non ha mai mancato di farmi sorridere. Una parte di me vorrebbe che ci fossero più sezioni di Onsen, piccole porzioni di dialogo puro dove puoi chiacchierare con la tua squadra sempre più ampia di emarginati che sono sorti nel mondo oltre le città a cupola, perché mostrano davvero i lati di questo gruppo di persone che volevo vedere di più, in modi che non siano solo loro che si entusiasmano su Emi, lanciando una critica su Emi, o descrivendo il prossimo grande cattivo che Emi dovrà affrontare. Comunque, funziona, almeno per me; Non avevo bisogno di una storia perfetta, solo una sincera, e questo, aiutato dai lampeggi di testo nei contenuti secondari e dalle cutscene tra un capitolo e l'altro, e anche se ancora non conosciamo la gente di questo nuovo Giappone in generale, vediamo lati di esso, lati che lo contestualizzano e danno ragione alla lotta. Motivi per cui le esplosioni fighe sono davvero belle.

Denshattack! è, in una parola, catartico a tutti i livelli. È molto più del suo concetto interessante, molto più delle sue visuali interessanti, più dei trucchi stretti e dei salti falliti; È un insieme che non smette mai di dare, anche dopo le 9-10 ore in cui probabilmente avresti visto tutte le fasi, perché le ragioni per tornarci sono infinite. La sensazione non scompare mai, non importa quanto la padroneggia, l'amore che trasforma sia in denshattack come forma di espressione di sé nell'universo sia nel potenziale meccanico realizzato che offre. È, nei modi più astratti e concreti, una lezione magistrale di sensazione di gioco, perché questa è la sensazione di gioco. Questo è Denshattack!