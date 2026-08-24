Denshattack! ha visto 300.000 giocatori, venduto 150.000 copie dal lancio

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Denshattack!, il gioco in cui giochi nei panni di un treno che si sfreccia attraverso una versione vivace, futuristica e distopica del Giappone, ci ha impressionato da quando ci abbiamo messo le mani. Nella nostra recensione, abbiamo adorato i sistemi di gioco elettrizzanti, e ora che è passato più di un mese dal lancio del gioco, vediamo centinaia di migliaia di giocatori che hanno vissuto la stessa esperienza.

In un comunicato stampa, Fireshine Games rivela che sono state vendute 150.000 copie di Denshattack!, con oltre 300.000 giocatori raggiunti tramite altri mezzi come i servizi in abbonamento. "La risposta a Denshattack! è stata enorme. Denshattack! offre una celebrazione coraggiosa e audace del divertimento classico dei videogiochi che quest'estate ha superato le aspettative, offrendo al contempo un valore notevole ai giocatori. La risposta dei fan è stata un'aggiunta incredibile all'etichetta Fireshine, che continua a offrire giochi di qualità eccezionale come Far Far West e Duskfade, giochi che sfruttano ciò che un gioco moderno può e dovrebbe essere", ha detto Sarah Hoeksma, chief marketing officer di Fireshine.

La scorsa settimana, il gioco ha visto il suo Platinum Update. Se pensavi di aver finito tutti i livelli di Denshattack!, ora puoi spingere il tuo punteggio oltre l'oro e guadagnarti una nuova medaglia scintillante. È stato aggiunto anche un nuovo treno sbloccabile, insieme alla possibilità di rivedere le cutscene.

Denshattack! è disponibile ora per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.